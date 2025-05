Mister Movie | Helena Prestes e Javier Martinez | Fuga d’amore in Egitto! Scopri i dettagli

La coppia nata sotto i riflettori del reality show si concede una vacanza da sogno in Egitto. Amore a gonfie vele per Helena e Javier?

Mister Movie | Grande Fratello, il compleanno di Mattia ed i commenti di Stefania Orlando, Helena Prestes su Zeudi Di Palma - Durante i festeggiamenti per il compleanno di Mattia, un momento di tranquillità si trasforma in un'opportunità per Stefania e Helena di fare chiarezza su alcuni pensieri. Tensioni e incomprensioni: il compleanno di Mattia come sfondo a un confronto tra amici Entrambe si ritrovano nel giardino a parlare, mentre la festa prosegue in sottofondo, e ciò che inizia come una semplice chiacchierata si trasforma presto in un momento di riflessione. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Grande Fratello 18: Carlo Motta, Ex di Helena Prestes, Interviene a Sua Difesa - Nella puntata del 17 marzo 2025 del Grande Fratello 18, Helena Prestes riceverà una sorpresa inaspettata: il supporto del suo ex fidanzato, Carlo Motta. L'intervento di Motta arriva in un momento in cui l'infanzia e il passato difficile della concorrente sono stati messi in discussione da alcuni telespettatori. Grande Fratello 18: Una Sorpresa per Helena Prestes e la Difesa dell'Ex Compagno Carlo Motta ha deciso di intervenire per difendere Helena Prestes dalle accuse mosse nei suoi confronti. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Grande Fratello, Helena Prestes eliminata alla semifinale? Ultime dal televoto - Cresce l’attesa per la 41esima puntata del Grande Fratello 18, il popolare reality show condotto da Alfonso Signorini su Mediaset, che promette colpi di scena con una triplice eliminazione. I concorrenti a rischio sono Helena Prestes, Luca Giglioli e Chiara Cainelli, ma chi lascerà per sempre la Casa più spiata d’Italia? Grande Fratello 18, Anticipazioni e Sondaggi Ultim’ora: Chi Uscirà dalla Casa? Stando ai sondaggi più recenti, la situazione appare chiara. 🔗mistermovie.it

Grande Fratello: “Helena Prestes? Nessun insulto personale”, Ilaria Galassi fa marcia indietro - L'ex gieffina chiarisce le sue parole dopo le polemiche sui social, spiegando che la sua critica era legata solo a dinamiche vissute nella Casa del Grande Fratello. 🔗msn.com

La sorella di Helena Prestes beccata a baciarsi con un gieffino - In un locale insieme a Helena Prestes e Javier Martinez c’era anche la sorella di lei, ma non da sola a quanto pare! In un video, diventato virale sul web, Mariana è stata beccata a baciarsi ... 🔗novella2000.it

Grande Fratello, Javier Martinez sogna dei figli con Helena Prestes: “Ora so che lei è quella giusta per me” - Dal reality alla realtà: il pallavolista argentino racconta il legame speciale con Helena e il desiderio di costruire una famiglia fuori dalla Casa. 🔗msn.com