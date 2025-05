Mister Movie | Emma Roberts Luke Wilson nel cast di Getting a Matthew

Emma Roberts, Luke Wilson e Heather Graham insieme in una nuova commedia romantica: tutti i dettagli e le prime indiscrezioni dal set!

Mister Movie | After the Hunt, il Trailer con Julia Roberts che Ti Farà Impazzire! - Preparati, perché Luca Guadagnino sta per sconvolgere il mondo del cinema con "After the Hunt"! Il trailer, presentato al CinemaCon, ci ha dato un'anteprima di un thriller psicologico intenso e pieno di segreti. After the Hunt il Thriller Tormentato Diretto da Guadagnino con Julia Roberts Al centro della storia c'è una professoressa universitaria, interpretata magistralmente da Julia Roberts, costretta a fare i conti con un passato oscuro quando un suo collega viene coinvolto in uno scandalo. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Emma Stone Considerata per il Ruolo Principale nel Remake di “Body Heat” - Secondo quanto riportato da DanielRPK, Emma Stone sarebbe stata contattata per interpretare il ruolo principale nel remake del film noir del 1981 "Body Heat", diretto da Kimberly Peirce. Il ruolo, originariamente interpretato da Kathleen Turner, è quello di una giovane donna che convince un avvocato ad uccidere il marito. Un Ruolo Iconico e una Sfida per Emma Stone "Body Heat" è un film iconico degli anni '80, noto per le sue scene erotiche e per il personaggio della femme fatale interpretato da Turner. 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Emma Mackey Sarà la Strega Bianca nel Riavvio di Narnia di Greta Gerwig? Scopri Tutto! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Indiscrezioni esclusive sul casting del nuovo adattamento Netflix di Narnia diretto da Greta Gerwig: Emma Mackey verso il ruolo iconico della Strega Bianca! 🔗mistermovie.it

Yellowstone & Monster Stars Join Emma Roberts In Star-Studded New Psychological Thriller Movie - Yellowstone & Monster stars are among some of the names to join the star-studded cast of the upcoming Emma Roberts movieThe Technique. The movie will be the directorial debut of Brian McGreevy ... 🔗msn.com