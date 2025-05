Mister Movie | Anakin Skywalker | La Scioccante Verità Originale Nascosta da George Lucas

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mister Movie | Finn Jedi? John Boyega rivela il segreto nascosto in Star Wars: L’Ascesa di Skywalker! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. John Boyega svela nuovi dettagli sul destino di Finn nella trilogia sequel di Star Wars! Scopri cosa avrebbe dovuto dire prima di sprofondare nelle sabbie di Pasaana... 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Quale sarà la trama del sequel Coco 2? - Il tanto atteso sequel di Coco è ufficialmente in fase di sviluppo presso Pixar Animation Studios. Durante la riunione annuale degli azionisti della Walt Disney Company, il CEO Bob Iger ha confermato che Coco 2 è nelle prime fasi di produzione. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, Iger ha espresso grande entusiasmo riguardo alla direzione del progetto, dichiarando che il sequel sarà "pieno di umorismo, emozioni e avventura". 🔗mistermovie.it

Mister Movie | Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci Rivela Data Inizio, Cast, Giuria e Sorprese! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Milly Carlucci svela le novità di Ballando con le Stelle: casting aperto al pubblico, il futuro di Mariotto e un commento sulle coppie Madonia-Bruganelli. Scopri tutti i dettagli! 🔗mistermovie.it

Approfondimenti da altre fonti

Star Wars Celebration 2025: What's next for Anakin Skywalker in Ahsoka Season 2?; Anakin Skywalker: La Scioccante Verità Originale Nascosta da George Lucas; Daisy Ridley Confirms Rey Is a Different Kind of Master Than Luke in Star Wars New Jedi Order; Star Wars, tutti i personaggi uccisi da Darth Vader. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ahsoka 2, intervista a Hayden Christensen: "Esploreremo un lato di Anakin che non abbiamo mai visto" - Intervista a Hayden Christensen dalla Star Wars Celebration 2025 di Tokyo, dove è stato confermato il suo ritorno come Anakin Skywalker nella seconda stagione della serie Ahsoka. 🔗msn.com

Star Wars Fans Are Convinced An Anakin Skywalker Movie Or Show Is Coming After New Photo - While I would be beyond thrilled for Hayden Christensen to return in a full-fledged Anakin Skywalker show or movie, it's most likely that Christensen is prepping to appear in Ahsoka season 2. 🔗msn.com