Miracolo di San Gennaro la notizia poco fa | cosa è successo

Il fenomeno della liquefazione del sangue di San Gennaro rappresenta uno degli eventi religiosi più affascinanti e misteriosi che si ripetono ogni anno a Napoli. Questo evento, che avviene in tre date simboliche, continua ad essere un enigma che suscita sia devozione che curiosità tra fedeli e studiosi. La tradizione, che risale a secoli fa, si intreccia con la storia della città, rendendola un simbolo di identità culturale e religiosa. La cerimonia si svolge con grande solennità e attira migliaia di fedeli e turisti da tutto il mondo. Sebbene la Chiesa cattolica non abbia mai emesso un pronunciamento ufficiale sulla natura del fenomeno, esso è visto da molti come un segno di protezione e intercessione del santo patrono. Ogni anno, il rito della liquefazione diventa un momento di riflessione e devozione collettiva, unendo la comunità in un unico sentimento di speranza.

Miracolo di maggio di San Gennaro, a Napoli strade chiuse per la processione: il piano traffico - Sabato 3 maggio, giorno del cosiddetto "miracolo di maggio" di San Gennaro, il Comune di Napoli ha varato un piano traffico per consentire la traslazione delle reliquie del Patrono partenopeo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il miracolo di San Gennaro si compie per la terza volta: il sangue si è sciolto - Napoli, 3 maggio 2025 - E anche il miracolo di maggio di San Gennaro si è compiuto: alle 18.09, nella Basilica di Santa Chiara, il sangue del patrono di Napoli si è sciolto. L'annuncio è stato accolto da un lungo applauso dei fedeli presenti, riuniti per la tradizionale processione che ogni anno si snoda dal Duomo attraverso le strade del centro storico. Il prodigio si è verificato in un clima di forte emozione. 🔗quotidiano.net

Napoli: il sangue si scioglie, san Gennaro fa anche terzo miracolo - Il miracolo di maggio di San Gennaro si è compiuto: alle 18.09, nella Basilica di Santa Chiara, il sangue del patrono di Napoli si e’ sciolto. L’annuncio e’ stato accolto da un lungo applauso dei fedeli presenti, riuniti per la tradizionale processione che ogni anno si snoda dal Duomo attraverso le strade del centro storico. Il prodigio si e’ verificato in un clima di forte emozione. Tantissimi i partecipanti, tra cittadini e turisti, accorsi per assistere al segno ritenuto da molti auspicio di protezione per la citta’. 🔗ildenaro.it

