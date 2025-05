Miracolo di San Gennaro del 3 maggio 2025 | il sangue si è sciolto alle 18 09

Il prodigio dello scioglimento del sangue di San Gennaro si è ripetuto oggi, nel cosiddetto Miracolo di maggio, uno dei tre che si svolgono durante l'anno.

Miracolo di maggio di San Gennaro, a Napoli strade chiuse per la processione: il piano traffico - Sabato 3 maggio, giorno del cosiddetto "miracolo di maggio" di San Gennaro, il Comune di Napoli ha varato un piano traffico per consentire la traslazione delle reliquie del Patrono partenopeo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Napoli, San Gennaro: è avvenuto il primo miracolo dell’anno - L’attesa del miracolo della liquefazione del sangue, accompagnata dalla tradizionale processione e dalle insistenti preghiere dei fedeli che invocano il San Gennaro e che ancora una volta ha risposto. Napoli si prepara al primo miracolo dell’anno del suo Santo Patrono, Gennaro. E, come sempre, le preghiere non mancano come, anche, lo sfondo storico che accompagna ... Leggi tutto L'articolo Napoli, San Gennaro: è avvenuto il primo miracolo dell’anno proviene da La Luce di Maria. 🔗lalucedimaria.it

Duomo gremito per San Gennaro: Napoli attende il miracolo nel giorno del ricordo di Imperiali - Attesa a Napoli per il “miracolo” della liquefazione del sangue di San Gennaro, che secondo la tradizione si verifica tre volte l’anno: il sabato che precede la prima domenica di maggio, il 19 settembre e il 16 dicembre. In occasione del “miracolo di maggio” si terrà nel pomeriggio, come ogni anno, la solenne processione del busto di San Gennaro e delle ampolle contenenti il ??sangue del martire dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara. 🔗ildenaro.it

Dove vedere il miracolo di maggio di San Gennaro 2025 in diretta tv: orari e canale - Sabato 3 maggio, a partire dalle ore 16.30, sarà possibile seguire il prodigio del sangue di San Gennaro in diretta su Canale 21 ... 🔗fanpage.it

Miracolo di San Gennaro oggi: la statua in processione - È già gremito il Duomo di Napoli, pronto al miracolo di San Gennaro di oggi, 3 maggio, quello del popolo. Quello di oggi, ... 🔗msn.com

Miracolo di San Gennaro oggi a Napoli: sangue sciolto alle ore 18.09, l'annuncio nella basilica di Santa Chiara - San Gennaro ripete il miracolo di maggio: sangue sciolto alle ore 18.09, l'annuncio a Santa Chiara dove la reliquia è arrivata come ogni anno dopo una lunga processione partita ... 🔗ilmattino.it