Mio papà Bill Gates ha la sindrome di Asperger quando porto a casa un ragazzo è terrificante | le rivelazioni della figlia Phoebe

© Ilfattoquotidiano.it - "Mio papà Bill Gates ha la sindrome di Asperger, quando porto a casa un ragazzo è terrificante": le rivelazioni della figlia Phoebe figlia minore di Bill Gates, Phoebe, ha rivelato pubblicamente per la prima volta la sindrome di Asperger del padre, il co-fondatore di Microsoft. 22 anni, figlia minore del magnate e di Melinda French Gates, la ragazza ha offerto uno spaccato inedito e umanissimo della sua vita familiare durante una chiacchierata nel popolarissimo podcast "Call Her Daddy" di Alex Cooper. E, come riferisce l'Independent, quasi en passant, ha confermato pubblicamente una condizione del padre di cui si vociferava da tempo: il co-fondatore di Microsoft, 69 anni, ha la sindrome di Asperger.Parlando della non semplice esperienza di presentare un fidanzato al celebre padre, Phoebe ha raccontato: "Per il ragazzo, è terrificante. Per me, è spassoso perché mio papà è piuttosto impacciato dal punto di vista sociale.

