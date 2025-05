Mio papà 88 anni cardiopatico grave rimasto 7 ore su una sedia del pronto soccorso poi dimesso con un ago dimenticato nel braccio

© Ilgazzettino.it - «Mio papà (88 anni) cardiopatico grave rimasto 7 ore su una sedia del pronto soccorso, poi dimesso con un ago dimenticato nel braccio» anni al pronto soccorso di Pordenone raccontata dalla figlia. Sette ore su una sedia e dimesso con un ago dimenticato nel braccio. «Non ho voluto dire. 🔗 PORDENONE - L'odissea di un uomo di 88aldi Pordenone raccontata dalla figlia. Sette ore su unacon un agonel. «Non ho voluto dire. 🔗 Ilgazzettino.it

E’ morto Papa Francesco, l’annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35. Aveva 88 anni - Poco fa Sua Eminenza, il Card Farrell, ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è […] L'articolo E’ morto Papa Francesco, l’annuncio del Cardinale Farrell alle 7 e 35. 🔗cilentoreporter.it

È morto Papa Francesco, 266º Pontefice della Chiesa cattolica: Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni - È morto Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio aveva 88 anni È morto all’età di 88 anni Papa Francesco: Jorge Mario Bergoglio, 266º papa della Chiesa cattolica, è deceduto a casa Santa Marta, in Vaticano, dove era in convalescenza dopo essere stato ricoverato dal 14 febbraio al 23 marzo per via di una bronchite. L’annuncio è arrivato nel corso di una diretta convocata a casa Santa Marta proprio dalla Sala Stampa della Santa Sede. 🔗tpi.it

Mattia Maestri in coma a 4 anni per il formaggio contaminato, risarcimento di 1 milione di euro. Il papà: “Con mio figlio così non posso essere felice” - «Mamma, papà, vedo i mostri». Sono state queste le ultime parole di Mattia Maestri il 7 giugno 2017, prima di precipitare in un buio da cui non si è più risvegliato. Da quel giorno non vede, non parla, non muove più un muscolo. Sente solo le voci, ma non riesce a riconoscerle. Aveva quattro anni quando ha mangiato un formaggio prodotto con latte crudo contaminato da Escherichia coli, e da allora è in stato vegetativo. 🔗thesocialpost.it

