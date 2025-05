Mio figlio ha una disabilità gravissima ma da dicembre non riceve l’assegno di cura Io mamma caregiver sono disperata

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio ha una disabilità gravissima, ma da dicembre non riceve l’assegno di cura. Io, mamma caregiver, sono disperata” disabilità gravissima senza assegno di cura da inizio anno. È quanto accade nel Comune di Casoria, in provincia di Napoli, a Liberato Avitabile, figlio di Anna Combatti che ha denunciato a ilfattoquotidiano.it la vicenda. Si tratta di un 16enne con encefalopatia, tracheostomizzato, portatore di Peg (alimentazione tramite pompa), a letto attaccato a dei macchinari con monitoraggio h24 e che prende 18 farmaci al giorno tra cui medicinali per una grave forma di epilessia. Nello specifico sono cinque mesi che l’ambito territoriale n.18, ente di cui Casoria è capofila, ha sospeso ad Avitabile l’assegno di cura che gli spetta, un contributo mensile riconosciuto al giovane non autosufficiente a partire dal 2018.Da dicembre però la famiglia non riceve più il sostegno economico, sussidio con fondi regionali, ma erogato dal Comune di residenza dell’avente diritto. 🔗 Ragazzo minorenne consenza assegno dida inizio anno. È quanto accade nel Comune di Casoria, in provincia di Napoli, a Liberato Avitabile,di Anna Combatti che ha denunciato a ilfattoquotidiano.it la vicenda. Si tratta di un 16enne con encefalopatia, tracheostomizzato, portatore di Peg (alimentazione tramite pompa), a letto attaccato a dei macchinari con monitoraggio h24 e che prende 18 farmaci al giorno tra cui medicinali per una grave forma di epilessia. Nello specificocinque mesi che l’ambito territoriale n.18, ente di cui Casoria è capofila, ha sospeso ad Avitabilediche gli spetta, un contributo mensile riconosciuto al giovane non autosufficiente a partire dal 2018.Daperò la famiglia nonpiù il sostegno economico, sussidio con fondi regionali, ma erogato dal Comune di residenza dell’avente diritto. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Studente con disabilità, a rischio la gita scolastica: il Comune frena per un certificato medico. La mamma: “Rapida soluzione, mio figlio ha diritto come gli altri compagni” - La madre di Francesco, studente con disabilità di un istituto scolastico di Milano, lancia un appello al Comune di Segrate affinché si trovi una soluzione per permettere al figlio di partecipare alla gita scolastica in Irlanda prevista per maggio. L'articolo Studente con disabilità, a rischio la gita scolastica: il Comune frena per un certificato medico. La mamma: “Rapida soluzione, mio figlio ha diritto come gli altri compagni” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

“A 4 anni hanno diagnosticato a mio figlio una disabilità grave. Ora ne ha 21 e devo pensare al suo futuro: starà in una struttura di assistenza”: la rivelazione di Colin Farrell - Farà ricoverare il figlio in una struttura di assistenza specializzata a lungo termine: sarebbe questa la decisione presa dall’attore irlandese Colin Farrell, che di recente è tornato a parlare della rara patologia che ha colpito il suo primogenito James, avuto dalla ex compagna Kim Bordenave. Il 21enne, infatti, è affetto dalla sindrome di Angelman, una malattia genetica rara che colpisce il sistema nervoso centrale, si manifesta con gravi danni neurologici e disabilità intellettiva e richiede cure e attenzioni costanti. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Mio figlio ha cominciato lo svezzamento ed è diventato stitico: è normale?” - Salve dottore, è normale secondo lei che un bimbo che ha da poco cominciato lo svezzamento diventi improvvisamente stitico? Può essere un problema derivante dal graduale cambio di alimentazione? Grazie per la risposta. L'articolo “Mio figlio ha cominciato lo svezzamento ed è diventato stitico: è normale?” proviene da GravidanzaOnLine. 🔗gravidanzaonline.it

Approfondimenti da altre fonti

“Mio figlio ha una disabilità gravissima, ma da dicembre non riceve l’assegno di cura; La frase shock: Suo figlio cammina, quindi non è disabile; Il dramma di una mamma: Ho un figlio con disabilità. E nessuno ci affitta casa; La storia di Denis e della madre: «Nessuno mi affitta casa perché mio figlio è disabile. Ogni giorno lo porto in braccio sulle scale. 🔗Approfondimenti da altre fonti