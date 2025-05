Ministro Giuli in visita al Real Albergo dei Poveri di Napoli

© Quotidiano.net - Ministro Giuli in visita al Real Albergo dei Poveri di Napoli Real "Albergo dei Poveri" in piazza Carlo III a Napoli - un intervento dal valore complessivo di oltre 200 milioni di euro - può vedere il suo avvio ed è finalizzato a trasformare l'edificio settecentesco in un hub culturale d'avanguardia, ospitando reperti del Museo Archeologico Nazionale, una biblioteca - Public Library - di ultima generazione, spazi per residenze universitarie della Scuola Superiore Meridionale e per la ricerca e aree espositive e ricreative aperte al quartiere ed alla città.Consapevole del valore storico e dell'impegno progettuale, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha effettuato un sopralluogo ufficiale, definendo l'intervento "qualcosa di gigantesco a livello di formazione, ricerca e rigenerazione che sarà un modello per l'Italia e per l'Europa" e ribadendo "continuità finanziaria e sostegno convinto del Governo". 🔗 Roma, 3 mag. - Il cantiere deldei" in piazza Carlo III a- un intervento dal valore complessivo di oltre 200 milioni di euro - può vedere il suo avvio ed è finalizzato a trasformare l'edificio settecentesco in un hub culturale d'avanguardia, ospitando reperti del Museo Archeologico Nazionale, una biblioteca - Public Library - di ultima generazione, spazi per residenze universitarie della Scuola Superiore Meridionale e per la ricerca e aree espositive e ricreative aperte al quartiere ed alla città.Consapevole del valore storico e dell'impegno progettuale, ildella Cultura Alessandroha effettuato un sopralluogo ufficiale, definendo l'intervento "qualcosa di gigantesco a livello di formazione, ricerca e rigenerazione che sarà un modello per l'Italia e per l'Europa" e ribadendo "continuità finanziaria e sostegno convinto del Governo". 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Napoli, il ministro Giuli in visita all'Albergo dei poveri: «Sarà modello per Italia e Europa» - «Ci avviamo a vedere qui a Napoli, nelle istituzioni che sorreggono le iniziative del Comune, dell'Università, della scuola, qualcosa di gigantesco a livello di formazione,... 🔗ilmattino.it

Ai Mosaici del Volo la visita del ministro Giuli: "Abbiamo a cuore la città" - Sabato il ministro della cultura Alessandro Giuli ha fatto visita a Forlì, in alcuni dei luoghi simbolo dell'arte e della cultura della città. La prima tappa della visita sono stati i Mosaici del Volo, all'interno del liceo classico G.B. Morgagni. A guidarlo nella visita la storica dell'arte... 🔗forlitoday.it

Il ministro Giuli in visita a Forlì, dai mosaici del volo alla Ripa: cosa ha detto - Forlì, 22 febbraio 2025 – Il ministro alla cultura, Alessandro Giuli, ha visitato sabato mattina l'ex collegio aeronautico, ora sede di una scuola, in piazzale della Vittoria, per poi, dopo pranzo – cappelletti al ragù e vino rosso romagnolo: "molto graditi", dicono i commensali – effettuare un sopralluogo nell'ex convento della Ripa. La visita all'ex collegio aeronautico e ai Mosaici del Volo All'interno della scuola si trovano diversi mosaici dedicati al volo, opera che fu inaugurata nel '41 da Mussolini e che restituisce una storia del volo, da Icaro, dalle macchine volanti di Leonardo, ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il ministro Giuli in visita al Real Albergo dei Poveri di Napoli: un modello per l’Italia e per l’Europa; Il ministro Giuli e il sindaco di Napoli Manfredi in visita al Real Albergo dei Poveri; Ministro Giuli in visita al Real Albergo dei Poveri di Napoli; Il ministro Giuli torna a Napoli a visitare l'Albergo dei poveri. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il ministro Giuli in visita al Real Albergo dei Poveri di Napoli: un modello per l’Italia e per l’Europa - Napoli, il boom consolidato che fa sorridere De Laurentiis: tesoretto in continua crescita per la dirigenza azzurra Il Napoli non smette di stupire. In campo ha ritrovato… Leggi ... 🔗informazione.it

Il ministro Giuli e il sindaco di Napoli Manfredi in visita al Real Albergo dei Poveri - NAPOLI (ITALPRESS) – Si è svolta questa mattina al Real Albergo dei Poveri, alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, la visita del cantier ... 🔗msn.com

Napoli, il ministro Giuli visita Palazzo Fuga: “Modello di rigenerazione urbano che farà scuola” - “Ogni volta che vengo a Napoli è una gioia dell’anima. Palazzo Fuga è un progetto straordinario di collaborazione tra istituzioni di cui il Mic è capofila. Da qui parte un progetto di rigenerazione ur ... 🔗msn.com