Minimarket, arriva la nuova stretta. Prorogata l'ordinanza di chiusura. In 36 strade bandoni giù dalle 21

Palazzo Vecchio proroga di altri quattro mesiche obbliga ia tirare giù il bandone21 alle 7, tutti i giorni della settimana. Il provvedimento, firmato dalla sindaca Sara Funaro e dall'assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio, sarà in vigore da lunedì prossimo fino a settembre e riguarderà trentaseie piazze di Firenze. "con laanticipata deiha funzionato e ha dato risultati importanti, per questo abbiamo deciso di rinnovarla per i prossimi mesi caldi in cui riteniamo sia ancora necessario questo provvedimento – dice Funaro –si inserisce in un contesto più ampio di controlli che vengono svolti insieme alle forze dell'ordine. Continuiamo ad impegnarci per la sicurezza delle persone e per il rispetto delle regole, ringraziando per la collaborazione la Prefettura con la quale stiamo lavorando per dare ai cittadini risposte concrete".