© Game-experience.it - MindsEye, il gameplay trapela online un mese prima del lancio mese dal lancio ufficiale, MindsEye è finito al centro dell’attenzione a causa di un leak. Nelle ultime ore, sono apparse online clip di gameplay trasmesse in streaming da un utente che ha mostrato contenuti non ancora resi pubblici. Le sequenze diffuse includono fasi di guida in un ambiente open world e alcune dinamiche di combattimento, attirando reazioni immediate e contrastanti da parte della community.MindsEye, sviluppato da Build a Rocket Boy — studio fondato da Leslie Benzies, ex presidente di Rockstar North e figura chiave dietro il successo di GTA — era stato finora accompagnato da una promozione piuttosto tiepida, nonostante la data d’uscita imminente fissata al 10 giugno su PlayStation 5, PC e Xbox Series. A dispetto dei finanziamenti solidi e della partnership con IO Interactive, molti utenti hanno scoperto l’esistenza del gioco proprio grazie a questi video leak. 🔗 A sorpresa, a solo undalufficiale,è finito al centro dell’attenzione a causa di un leak. Nelle ultime ore, sono apparseclip ditrasmesse in streaming da un utente che ha mostrato contenuti non ancora resi pubblici. Le sequenze diffuse includono fasi di guida in un ambiente open world e alcune dinamiche di combattimento, attirando reazioni immediate e contrastanti da parte della community., sviluppato da Build a Rocket Boy — studio fondato da Leslie Benzies, ex presidente di Rockstar North e figura chiave dietro il successo di GTA — era stato finora accompagnato da una promozione piuttosto tiepida, nonostante la data d’uscita imminente fissata al 10 giugno su PlayStation 5, PC e Xbox Series. A dispetto dei finanziamenti solidi e della partnership con IO Interactive, molti utenti hanno scoperto l’esistenza del gioco proprio grazie a questi video leak. 🔗 Game-experience.it

