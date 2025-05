Minaccia ripetutamente la vicina di casa e la costringe a cambiare abitazione

© Latinatoday.it - Minaccia ripetutamente la vicina di casa e la costringe a cambiare abitazione vicinamento alla persona offesa nei confronti di una donna, ritenuta responsabile di minacce e atti persecutori ai danni di una vicina di casa. La donna, residente a Sabaudia, da tempo era aggressiva nei confronti. 🔗 Nella giornata di ieri, la polizia ha eseguito la misura cautelare del divieto di avmento alla persona offesa nei confronti di una donna, ritenuta responsabile di minacce e atti persecutori ai danni di unadi. La donna, residente a Sabaudia, da tempo era aggressiva nei confronti. 🔗 Latinatoday.it

Su altri siti se ne discute

Minaccia e aggredisce la madre lasciandola fuori casa, arrestata - Minaccia e aggredisce la madre che la ospita e non le permette di rientrare a casa. 42enne arrestata dai carabinieri. A chiedere l’intervento dei militari della Stazione di Caserta, nel pomeriggio di ieri (14 marzo), è stata una 64enne del posto poiché la figlia, una 42enne pregiudicata, da poco... 🔗casertanews.it

Trento, violenta ripetutamente, rapina e accoltella una donna in casa: arrestato trentenne - Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo si sarebbe introdotto con la forza nell’abitazione della vittima, costringendola ripetutamente a subire rapporti sessuali. Durante l’aggressione, l’ha anche minacciata e ferita con un coltellino. Infine l'ha rapinata prima di darsi alla fuga.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Minaccia la ex e prova ad entrare in casa nonostante i divieti, 34enne finisce in carcere - Nonostante fosse già stato destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex moglie, un 34enne casertano, nella serata di ieri si è presentato presso l’abitazione di quest’ultima pretendendo, con... 🔗casertanews.it

Ne parlano su altre fonti

Minaccia ripetutamente la vicina di casa e la costringe a cambiare abitazione; Cepagatti, esasperato dalla musica alta minaccia i vicini di casa con una pistola: denunciato; Pistoia, minacce di morte e continui dispetti: a giudizio la vicina molesta; Audio pornografici a tutto volume e minacce di stupro a una bimba: perseguita i vicini, 35enne in carcere. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Minacce e persecuzioni alla vicina: scatta il divieto di avvicinamento per una donna - Un’escalation di molestie, minacce e ossessioni condominiali culminata in un provvedimento restrittivo. Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Latina ha eseguito una misura cautelare di divieto ... 🔗latinaoggi.eu

Ossessione e minacce a Vico Equense, arrestato un uomo per stalking nei confronti della vicina di casa - Un uomo di 44 anni di Vico Equense arrestato dai carabinieri per atti persecutori dopo aver molestato e minacciato una vicina con comportamenti ossessivi e pedinamenti continui. 🔗gaeta.it

Ogliastro Cilento, perseguitala la vicina di casa: 51enne finisce nei guai - Minacce e intimidazioni nate da dissidi di vicinato hanno portato all’emissione di una misura cautelare nei confronti di un 51enne residente a ... 🔗msn.com