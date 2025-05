Minaccia di morte l’arbitro e lo aggredisce | squalifica e Daspo al calciatore

Forlì, 3 maggio 2025 - Nei guai per minacce e aggressione all'arbitro, dopo la squalifica arriva anche il Daspo. E' accaduto a un calciatore 32enne di origine forlivese, militante in una formazione di terza categoria. Nelle settimane scorse l'Associazione Italiana Arbitri ha segnalato al Questore l'increscioso episodio accaduto nel corso di un incontro disputatosi in provincia il 29 marzo. Il giocatore, dopo essere stato ammonito, ha assunto un comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, che lo ha successivamente espulso. A quel punto ha aggredito l'arbitro, sferrandogli un pugno, senza riuscire a colpirlo solo perché trattenuto a forza da alcuni compagni di squadra, per poi urlare insulti e minacce: "Ti aspetto fuori per pestarti a sangue, ti uccido".Detto, fatto. A partita conclusa, ha atteso il direttore di gara vicino al cancello per aggredirlo ancora con calci e pugni, nuovamente senza colpirlo per l'intervento di alcuni addetti e di un dirigente della squadra locale, costretti anche a richiedere l'intervento dei Carabinieri.

