Minaccia di morte i medici e viene arrestato a Torino poi torna in ospedale con le costole rotte

© Torinotoday.it - Minaccia di morte i medici e viene arrestato a Torino, poi torna in ospedale con le costole rotte Torino, un uomo arrestato all’ospedale Maria Vittoria tra mercoledì 30 aprile e giovedì 1 maggio 2025. Ha 50 anni, è italiano, senza fissa dimora e tossicodipendente. È accusato di minacce e danneggiamento. Lo. 🔗 “Gli agenti mi hanno pestato”. Usa queste parole ieri, venerdì 2 maggio, in tribunale a, un uomoall’Maria Vittoria tra mercoledì 30 aprile e giovedì 1 maggio 2025. Ha 50 anni, è italiano, senza fissa dimora e tossicodipendente. È accusato di minacce e danneggiamento. Lo. 🔗 Torinotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Viene colpito da un fulmine e si risveglia in obitorio, poi rivela: “Ecco cosa succede dopo la morte” - Colpito da un fulmine si risveglia in obitorio. Dannion Brinkley, un ex marine e imprenditore statunitense, ha raccontato la sua esperienza pre-morte dopo essere stato colpito da un fulmine ed essersi svegliato in obitorio. (Continua…) Leggi anche: Pastore di 49 anni racconta la sua esperienza pre-morte: cosa ha visto Leggi anche: Si sveglia in obitorio e cerca di liberarsi dal sacco di plastica che lo avvolge: l’incubo di Kevin Colpito da un fulmine, si risveglia in obitorio Nel 1975, Dannion Brinkley, mentre si trovava nella sua casa, fu colpito in pieno da un fulmine, che lo ... 🔗tvzap.it

Morte Maradona, Veronica Ojeda contro i medici: «Diego mi chiedeva aiuto, lo tenevano segregato, implorava di essere portato via» - Veronica Ojeda, ex moglie di Diego Armando Maradona, ha lanciato un duro atto di accusa contro l'équipe medica che seguiva il campione argentino, durante una delle udienze del processo che... 🔗leggo.it

Aggredisce e minaccia di morte sua moglie: “Ti do ai miei amici e ti faccio prostituire” - Violenze fisiche e psicologiche, maltrattamenti e minacce di morte nei confronti della moglie, per questo un 47enne è finito a processo ed è stato condannato a tre anni e tre mesi per maltrattamenti e stalking.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Minaccia di morte i medici e viene arrestato a Torino, poi torna in ospedale con le costole rotte; Minaccia il medico con un coltello dopo la morte del compagno; «Hai fatto morire mio marito», donna armata di coltello minaccia un medico all'ospedale di Chieri: arrestata; Pistoia. Minaccia di morte e aggredisce medico e infermiere del pronto soccorso. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Minaccia di morte i medici e viene arrestato a Torino, poi torna in ospedale con le costole rotte - “Gli agenti mi hanno pestato”. Usa queste parole ieri, venerdì 2 maggio, in tribunale a Torino, un uomo arrestato all’ospedale Maria Vittoria tra mercoledì 30 aprile e giovedì 1 maggio 2025. Ha 50 ... 🔗torinotoday.it

“Una morte lenta e dolorosa”: Bassetti pubblica le minacce ricevute dai no-vax - Matteo Bassetti condivide su X le gravi minacce ricevute, denunciando l'odio dei no-vax e rendendo noti i responsabili. 🔗msn.com

Chiede ai vicini di non urlare, viene aggredito e minacciato di morte - Reggio Emilia, 26 aprile 2025 – Ha chiesto ai vicini di casa di non urlare a tarda sera ed è stato aggredito nonché minacciato di morte ... di lesioni personali e minacce. 🔗ilrestodelcarlino.it