Milly Carlucci a Domenica In e tutti gli ospiti di Mara Venier ANTEPRIMA

© Tvpertutti.it - Milly Carlucci a Domenica In e tutti gli ospiti di Mara Venier (ANTEPRIMA) ospiti Domenica In 4 maggio 2025: Mara Venier e il parterre di amiciDomenica 4 maggio, dalle ore 14 alle 17:10, su Rai1 va in onda la trentaquattresima puntata di Domenica In , con la conduzione dell'inossidabile Mara Venier. Anche questa settimana il programma promette grandi emozioni con un parterre di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica, della cultura e della medicina.Come svela Tvpertutti.it, Milly Carlucci a Domenica In, celebrerà vent'anni di Ballando con le Stelle e presenterà il nuovo programma Sognando. Ballando con le stelle , in partenza il 9 maggio in prima serata su sul primo canale della TV di Stato. Nel cast arriverà anche Francesco Totti, negli ultimi giorni al centro di polemiche per la sua partecipazione ad un evento sportivo in Russia.Mammucari, LDA Baccini a Domenica In: anticipazioni 4 maggio 2025Teo Mammucari a Domenica In sarà tra i protagonisti del pomeriggio targato Mara Venier; il conduttore condividerà alcuni passaggi della sua vita raccontati nel libro autobiografico "Dietro ogni profondo respiro".

