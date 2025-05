Milano Pro Pal contro McDonald’s | Boicottiamo chi sostiene Israele

© Lapresse.it - Milano, Pro Pal contro McDonald’s: “Boicottiamo chi sostiene Israele” Boicottiamo i complici del massacro del popolo palestinese. Dimostriamo il nostro rifiuto boicottando McDonald’s che fornisce migliaia di pasti ai soldati terroristi assassini israeliani. Apre nuovi negozi nelle colonie illegali in Cisgiordania, nei territori palestinesi”. È quanto sostengono i manifestanti pro Pal che hanno manifestato davanti al McDonald’s di via Dante in piano centro a Milano.“È una pulizia etnica“, sostengono i manifestanti. “A Gaza e in tutta la Cisgiordania. McDonald’s continua a fornire questi pasti gratuiti, nonostante il continuo e sistematico sterminio del popolo palestinese. E mentre aziende come McDonald’s e aziende come Carrefour continuano ad assistere questi criminali di guerra, Israele da due mesi blocca l’entrata degli aiuti umanitari a Gaza”. 🔗 i complici del massacro del popolo palestinese. Dimostriamo il nostro rifiuto boicottandoche fornisce migliaia di pasti ai soldati terroristi assassini israeliani. Apre nuovi negozi nelle colonie illegali in Cisgiordania, nei territori palestinesi”. È quanto sostengono i manifestanti pro Pal che hanno manifestato davanti aldi via Dante in piano centro a.“È una pulizia etnica“, sostengono i manifestanti. “A Gaza e in tutta la Cisgiordania.continua a fornire questi pasti gratuiti, nonostante il continuo e sistematico sterminio del popolo palestinese. E mentre aziende comee aziende come Carrefour continuano ad assistere questi criminali di guerra,da due mesi blocca l’entrata degli aiuti umanitari a Gaza”. 🔗 Lapresse.it

