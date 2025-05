Milano i giudici ora temono i voti degli avvocati

© Liberoquotidiano.it - Milano, i giudici ora temono i voti degli avvocati

Il presidente pur moderato dell'associazione nazionale dei magistrati Cesare Parodi - moderato almeno all'anagrafe, diciamo così, delle correnti e delle loro denominazioni ufficiali o di fatto- ha allertato colleghi e attigui sui pericoli che corrono questa volta non per la riforma in cantiere parlamentare che porta il nome dell'attuale guardasigilli Carlo Nordio. Ed è temuta dalle toghe contrarie alla separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. Ma per l'attuazione della riforma Cartabia di tre anni fa sul concorso degli avvocati e loro ordini regionali alla valutazione dei magistrati e relativi uffici con i quali hanno a che fare. Gli avvocati ambrosiani hanno appena attivato una piattaforma elettronica e riservata per raccogliere le segnalazioni e immetterle su un percorso di valutazione di una commissione interna dell'Ordine.

