Milano-Conegliano oggi in tv Champions League volley femminile 2025 | orario semifinale programma streaming

© Oasport.it - Milano-Conegliano oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario semifinale, programma, streaming oggi sabato 3 maggio (ore 15.00) si gioca Milano-Conegliano, semifinale della Champions League 2025 di volley femminile. Sarà un derby italiano a fare alzare il sipario sulla Final Four della massima competizione europea, che andrà in scena durante il fine settimana a Istanbul (Turchia). Si tratta addirittura del nono atto stagionale tra le due formazioni, tutti i precedenti sono stati vinti dalla corazzata veneta: le tre sfide della finale scudetto, le finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, la semifinale del Mondiale per Club, i due incroci della regular season di Serie A1.Le Campionesse d’Europa partiranno con i tutti i favori del pronostico visto anche quello che è successo di recenti nei match che mettevano in palio i tricolori, ma la formazione meneghina potrebbe inventarsi il guizzo in una partita da dentro o fuori in campo neutro. 🔗 sabato 3 maggio (ore 15.00) si giocadelladi. Sarà un derby italiano a fare alzare il sipario sulla Final Four della massima competizione europea, che andrà in scena durante il fine settimana a Istanbul (Turchia). Si tratta addirittura del nono atto stagionale tra le due formazioni, tutti i precedenti sono stati vinti dalla corazzata veneta: le tre sfide della finale scudetto, le finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ladel Mondiale per Club, i due incroci della regular season di Serie A1.Le Campionesse d’Europa partiranno con i tutti i favori del pronostico visto anche quello che è successo di recenti nei match che mettevano in palio i tricolori, ma la formazione meneghina potrebbe inventarsi il guizzo in una partita da dentro o fuori in campo neutro. 🔗 Oasport.it

