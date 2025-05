Milano attivisti di sinistra radicale e ambientalisti estremi vandalizzano Tesla al corteo per Dax gomme tagliate auto imbrattata e presa a calci - VIDEO

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, attivisti di sinistra radicale e ambientalisti estremi vandalizzano Tesla al corteo per Dax, gomme tagliate, auto imbrattata e presa a calci - VIDEO gomme e hanno imbrattato e preso a calci l’auto del marchio di proprietà di Elon Musk Nel pomeriggio del 15 marzo, circa 600 manifestanti hanno partecipato a Milano a un corteo in memoria di Davide “Dax” Cesare, attivista del centro sociale di via Gola ucciso 🔗 I “terroristi” hanno tagliato lee hanno imbrattato e preso al’del marchio di proprietà di Elon Musk Nel pomeriggio del 15 marzo, circa 600 manifestanti hanno partecipato aa unin memoria di Davide “Dax” Cesare, attivista del centro sociale di via Gola ucciso 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milano, blitz degli attivisti di Extinction Rebellion al negozio Tesla in Gae Aulenti - Blitz degli attivisti di Extinction Rebellion questa mattina nella concessionaria Tesla di piazza Gae Aulenti a Milano, “invasa” pacificamente per denunciare “l’enorme potere e l’influenza mediatica e politica esercitata da Elon Musk”. Dopo essere entrati nel negozio, diversi attivisti si sono incatenati alle auto in esposizione e hanno aperto uno striscione con scritto “Ecologia per tutte, non fascismo green”. 🔗lapresse.it

Blitz degli studenti attivisti nello store Tesla di piazza Gae Aulenti a Milano: “People before profit” - Milano, 11 aprile 2025 – Nuovo blitz di attivisti all’interno dello store Tesla di Milano, in piazza Gae Aulenti al motto di “People before profit”.È successo questa mattina, quando il coordinamento dei collettivi studenteschi di Milano e provincia ha occupato il negozio Tesla in centro. “Musk è l’uomo più ricco del mondo, nonché un esponente del Governo degli Stati Uniti d’America. gli Stati Uniti sono, assieme a Israele, i primi promotori e artefici del genocidio in Palestina, e della guerra in Yemen, Siria, Libano e tante altre” si legge nel testo con cui gli studenti rivendicano i ... 🔗ilgiorno.it

Milano, imbrattarono Dito di Cattelan: prosciolti attivisti climatici - Tutti prosciolti gli attivisti di Ultima Generazione che il 15 gennaio 2023 versarono vernice gialla lavabile sul basamento del ‘Dito di Cattelan’, l’opera d’arte ‘L.O.V.E.’ di Piazza Affari a Milano. Lo ha deciso il Tribunale di Milano disponendo sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela da parte del Comune – che nel processo si è costituito parte civile chiedendo 447 euro di danni per la pulizia dell’opera – nei confronti di 3 attivisti per il clima di 25, 26 e 40 anni, imputati inizialmente di imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, reato che è punito da 2 a 5 ... 🔗lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Allerta scontri per il 25 aprile: a Porta San Paolo Comunità ebraica e attivisti pro Palestina; Due anni di domiciliari per Enrico Semprini, sindacalista e attivista modenese; Manifestazione contro i centri di permanenza per migranti, 200 attivisti in Albania; Napoli, i big della Lega oggi a Città della Scienza: «Corteo di protesta, stop a 500 metri». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Milano: Centinaio, a corteo pro pal non attivisti ma delinquenti - Milano, 12 apr 18:35 - (Agenzia Nova) - "Né manifestanti, né attivisti. Questi sono delinquenti e vanno chiamati come meritano. Per l'ennesima volta, un corteo pro ... 🔗agenzianova.com

Milano, provvedimenti del questore per attivisti di Ultima generazione dopo i blitz da Cracco - I divieti di avvicinamento ai locali invece, sono stati emessi nei confronti di undici dei dodici attivisti. Con il foglio di via obbligatorio è vietato ai destinatari di ritornare a Milano ... 🔗rainews.it

Francia: Musk su condanna Le Pen, sinistra radicale abusa del sistema legale - Milano, 31 mar. (LaPresse) – “Quando la sinistra radicale non riesce a vincere con il voto democratico, abusa del sistema legale per mettere in prigione i propri avversari. Questo è il loro ... 🔗lapresse.it