Milano appiccò un incendio in cui morirono 3 persone ma l’Olanda non consegna Washi Laroo | carceri italiane inumane e degradanti

© Ilgiorno.it - Milano, appiccò un incendio in cui morirono 3 persone ma l'Olanda non consegna Washi Laroo: carceri italiane inumane e degradanti Milano – Le condizioni delle carceri italiane, per sovraffollamento, numero di suicidi e inadeguatezza delle strutture, riportano al 2013, anno in cui la Corte europea dei Diritto dell'Uomo, con la sentenza Torregiani, ha condannato l'Italia per i trattamenti inumani e degradanti dei detenuti.Ed è per questo che l'Olanda fino ad ora non ha concesso il trasferimento di Washi Laroo, 26 anni, olandese di origini nordafricane, destinatario di un mandato di arresto europeo eseguito ad Amsterdam lo scorso dicembre: è accusato di aver appiccato l'incendio in uno show-room alla periferia di Milano nel quale, nel settembre 2024, sono morti tre ragazzi cinesi di 17, 18 e 24 anni, che si trovavano lì per trascorrere la notte.Il pm milanese Luigi Luzi, che coordina le indagini con il procuratore Marcello Viola, aveva chiesto, tramite il ministero, alle autorità giudiziarie olandesi la consegna temporanea di Laroo affinché potesse partecipare, come prevede il codice, ad accertamenti irripetibili.

Incendio in un magazzino di Milano in cui morirono 3 ragazzi: l’Olanda rimanda l’estradizione del presunto esecutore - I giudici dei Paesi Bassi hanno rimandato al prossimo maggio la decisione sull'estradizione di Washi Laroo, il 26enne che lo scorso settembre, secondo la Procura di Milano, avrebbe dato fuoco a un magazzino cinese in via Cantoni provocando la morte di tre ragazzi. Le autorità giudiziarie olandesi, in particolare, hanno chiesto rassicurazioni sulle condizioni delle carceri italiane.Continua a leggere 🔗fanpage.it

