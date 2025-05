© Dailymilan.it - Milan, Theo Hernandez vicino al rinnovo

Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, ildiadesso non è più così impossibile. Le sue ultime prestazioni gli hanno permesso di riconquistare i cuori di molti tifosi rossoneri e soprattutto della dirigenza del. Il cambio di modulo effettuato da Conceicao gli ha permesso di giocare più nella metà campo avversaria(cosa che gli riesce meglio) e di fare meno danni nella propria. Il suo amore per la maglia non è mai stato in discussione, lo dimostra il messaggio d’ affetto dopo il derby vinto in Coppa Italia dove il francese scrive: < >.Se tutta la stagione del terzino fosse stata di alto livello come lo è stata nell’ ultimo mese ilsarebbe già arrivato ma così non è. I mesi disastrosi dihanno portato la dirigenza a riflettere sul suo futuro in maniera seria: il suo contratto è in scadenza tra 12 mesi e rischiare di perderlo a zero sarebbe un duro colpo. 🔗 Dailymilan.it