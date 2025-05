Milan Theo Hernandez vicino al rinnovo

© Ilprimatonazionale.it - Milan, Theo Hernandez vicino al rinnovo rinnovo di Theo Hernandez adesso non è più così impossibile. Le sue ultime prestazioni gli hanno permesso di riconquistare i cuori di molti tifosi rossoneri e soprattutto della dirigenza del Milan. Il cambio di modulo effettuato da Conceicao gli ha permesso di giocareL'articolo Milan, Theo Hernandez vicino al rinnovo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, ildiadesso non è più così impossibile. Le sue ultime prestazioni gli hanno permesso di riconquistare i cuori di molti tifosi rossoneri e soprattutto della dirigenza del. Il cambio di modulo effettuato da Conceicao gli ha permesso di giocareL'articoloalproviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it

Ne parlano su altre fonti

Milan, Theo Hernandez vicino al rinnovo - Come riportato dalla Gazzetta Dello Sport, il rinnovo di Theo Hernandez adesso non è più così impossibile. Le sue ultime prestazioni gli hanno permesso di riconquistare i cuori di molti tifosi rossoneri e soprattutto della dirigenza del Milan. Il cambio di modulo effettuato da Conceicao gli ha permesso di giocare più nella metà campo avversaria(cosa che gli riesce meglio) e di fare meno danni nella propria. 🔗dailymilan.it

Milan: due traguardi importanti per Theo Hernandez e Maignan - Quella di ieri è stata una partita molto speciale per due protagonisti del Milan: Theo Hernandez e Mike Maignan raggiungono un nuovo traguardo 🔗pianetamilan.it

Theo Hernandez, rottura totale con il Milan. I rossoneri lo cederanno per quella cifra nel caso in cui… - Theo Hernandez lascerà il Milan? Se dovesse esserci quell’esito il terzino rossonero verrà ceduto per quella cifra Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha le idee molte chiare per quanto concerne il futuro di Theo Hernandez: autore di una stagione al di sotto delle aspettative tra tante polemiche, poca continuità e una testa praticamente […] 🔗calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Theo e il Milan: una fiamma riaccesa. Il rinnovo è più vicino; Milan, proposto a Theo Hernandez un rinnovo al ribasso. Pulisic vicino alla firma fino al 2029; Dove abita Theo Hernández, il difensore del Milan neopapà; Milan, Theo Hernandez incontra Paolo Maldini: divorzio sempre più vicino tra il terzino e i rossoneri. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Milan, scenario clamoroso fronte rinnovo: adesso il big può concretamente restare - Calciomercato Milan, scenario clamoroso fronte rinnovo: adesso il big può concretamente restare. Le ultimissime sui rossoneri Il calciomercato Milan potrebbe prendere fin da subito una svolta improvvi ... 🔗milannews24.com

Milan, proposto a Theo Hernandez un rinnovo al ribasso. Pulisic è, invece, vicino alla firma fino al 2029 - Rinnovare o meno è il grande dilemma di Theo Hernandez, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Esattamente come Maignan, ma con il portiere francese c’è già ... 🔗msn.com

Milan-Theo Hernandez, apertura per il rinnovo. La situazione - Milan, ecco il focus sui rinnovi: concentrazione su Theo e Pulisic In casa Milan, la dirigenza è al lavoro su diversi fronti, e tra le priorità spiccano i rinnovi contrattuali di… Leggi ... 🔗informazione.it