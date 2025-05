Milan Theo Hernandez | il futuro dipende da due fattori Ecco quali

Milan, Theo Hernandez può restare anche nella prossima stagione? La Gazzetta dello Sport apre a questa possibilità.

Svolta Theo Hernandez: “Futuro lontano dal Milan” | ESCLUSIVO - L’annuncio durante ‘Zona Rossonera’, trasmissione sul canale Youtube di Calciomercato.it Nel corso di questa stagione è stata una delle note più deludenti in casa Milan e per le sue prestazioni è finito spesso sul banco degli imputati. E il futuro di Theo Hernandez sembra essere un punto interrogativo. Il contratto del difensore scadrà a giugno del 2026 e ancora non arrivano segnali in merito al rinnovo. 🔗calciomercato.it

Milan, quale futuro per Theo Hernandez? Può anche rimanere, ma deve … - Non è ancora del tutto scritto il futuro di Theo Hernandez: due opzioni sul tavolo per il capitano del Milan. Può rimanere, ma ... 🔗pianetamilan.it

Milan, Furlani ed Ibra hanno deciso: svelato il futuro di Theo Hernandez - Milan, la decisione di Furlani ed Ibrahimovic: svelato il futuro di Theo Hernandez, ecco cosa accadrà al difensore rossonero Milan, Furlani ed Ibra hanno deciso: svelato il futuro di Theo Hernandez (Ansa Foto) – SerieAnewsTheo Hernandez è senza dubbio uno dei migliori terzini sinistri d’Europa. La sua velocità, potenza e capacità di spinta offensiva lo hanno reso un punto di riferimento per il Milan sin dal suo arrivo nel 2019. 🔗serieanews.com

Svolta rinnovo per Theo Hernandez: la decisione prima della finale - Milan e Theo Hernandez, il futuro prende una direzione ben precisa: le ultime sul terzino Complessivamente, per il Milan, è stata una stagione assai dura, In casa Milan nuova svolta per il futuro di T ... 🔗spaziomilan.it

Milan, il futuro di Theo Hernandez in bilico: offerta di rinnovo al ribasso - Futuro tutto da decidere per Theo Hernandez. Il difensore francese, arrivato in rossonero nel 2019, ha il contratto in scadenza tra un anno, nel giugno 2026, ma. 🔗msn.com

Annuncio sul futuro di Theo: il Milan l’ha già rimpiazzato - Nonostante un finale di stagione in crescendo, il futuro di Theo Hernandez al Milan resta un’incognita. O forse no. 🔗calcionow.it