Milan senti Parolo | "Alla fine rimarrà Conceicao e non arriverà nessun ds Società in confusione"

Parolo, ex centrocampista della Lazio - tra le altre - e oggi opinionista di DAZN, ha parlato del Milan di oggi e di quello che verrà,. 🔗 Marco, ex centrocampista della Lazio - tra le altre - e oggi opinionista di DAZN, ha parlato deldi oggi e di quello che verrà,. 🔗 Calciomercato.com

Milan, senti Parolo: “Champions? Anche la Conference League ti porta un trofeo”. Poi svela chi venderebbe fra Theo e Leao | Champions League - 2025-04-02 19:02:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Milan, senti Parolo: “Champions? Anche la Conference League ti porta un trofeo”. Poi svela chi venderebbe fra Theo e Leao | Champions League | Calciomercato.com Home Milan, senti ... 🔗justcalcio.com

Milan, senti Parolo: "Champions? Anche la Conference League ti porta un trofeo". Poi svela chi venderebbe fra Theo e Leao - Un momento difficile, complesso, con la distanza dal 4° posto che sembra essersi fatta abissale. Ma alle porte c`è una fondamentale semifinale... 🔗calciomercato.com

Milan, senti Ganz: “A Leao serve continuità. Gimenez? Non una punta da manovra” - Intervistato a Radio 24, durante Tutti Convocati, Maurizio Ganz ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao 🔗pianetamilan.it

Milan, senti Parolo: "Alla fine rimarrà Conceicao e non arriverà nessun ds. Società in confusione" - Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio - tra le altre - e oggi opinionista di DAZN, ha parlato del Milan di oggi e di quello che verrà, con particolare riferimento. 🔗calciomercato.com

Parolo al termine di Venezia Milan ha detto la sua sulla questione nuovo allenatore dei rossoneri. Le sue parole fanno discutere i tifosi milanisti - Parolo al termine di Venezia Milan ha detto la sua sulla questione nuovo allenatore dei rossoneri. Le sue parole fanno discutere i tifosi milanisti Marco Parolo, nel post partita di Venezia–Milan, 34e ... 🔗milannews24.com

Venezia Milan, Parolo lo esalta: «Su di lui puoi sempre farci affidamento» - Venezia Milan, Marco Parolo, ex centrocampista e noto opinionista, ha esaltato Pulisic, in gol nella gara odierna e leader dei rossoneri PAROLE – «Un giocatore forte, che aveva già fatto questi numeri ... 🔗milannews24.com