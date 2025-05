Milan Pupi Avati ci ricasca | Tiferò Bologna in Coppa Italia | vi spiego …

Pupi Avati, regista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sorprendenti in vista di Bologna-Milan di Coppa Italia

L’Orto Americano, recensione: il nuovo film di Pupi Avati spiazza e incanta - Chiedere se L’Orto Americano di Pupi Avati piaccia o meno è complesso; la risposta non può limitarsi a un semplice “sì” o “no”. In sala qualcuno lascia la proiezione a pochi minuti dall’inizio. Ma a torto? O a ragione? Dalla coltivazione della verità ad innaffiare il torto basta talvolta una “T” di… troppo! E si fa presto a spostare il focus sulla parte agricola della pellicola, con un po’ più di attenzione. 🔗.com

Cultura: Pupi Avati, felice su ministero Cinema, valuti intero Parlamento - Roma, 19 feb. (LaPresse) – “L’apertura di Tajani sulla mia proposta di un ministero del Cinema? La cosa mi riempie d’orgoglio perché vuol dire che è stata finalmente presa seriamente in considerazione dal governo”. Così il regista Pupi Avati a LaPresse. “E’ una proposta bipartisan che l’intero Parlamento deve prendere in considerazione, perché il cinema italiano è patrimonio del Paese e non di un partito né di governo di opposizione – aggiunge – La leggenda del cinema italiano di sinistra è tramontata. 🔗lapresse.it

"Ho perso 780 euro, aiutatemi a ritrovarli": Pupi Avati, l'appello spiazza Fabio Fazio - Quello ospite di Fabio Fazio in studio a Che tempo che fa, sul Canale Nove, è un Pupi Avati intimo e privatissimo. Tra momenti di ilarità e altri amari, ma mai disperati, il grande regista bolognese che ha compiuto 86 anni lo scorso novembre parla di sé attraverso il suo cinema e non solo. Si parte con un aneddoto divertente. "Considerato il grande ascolto di questo programma, ne approfitto", premette l'autore dell'ultimo L'orto americano, Domenica mattina, infatti, gli è successo una cosa spiacevole: "Mi è capitata una cosa particolare… - per usare le sue parole - Magari qualcuno dei ... 🔗liberoquotidiano.it