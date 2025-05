Milan ora sono guai | il Real Madrid punta il big rossonero

© Rompipallone.it - Milan, ora sono guai: il Real Madrid punta il big rossonero Milan, il Real Madrid ha messo nel mirino un big: in estate sarà assalto, decisione presaIl finale di stagione per il Milan sarà ad alta intensità. Il club rossonero è impegnato nel chiudere con dignità ed a testa alta un’annata particolarmente negativa dove nulla o quasi è andato per il verso giusto. Dai risultati deludenti al cambio di allenatore: insomma, da un lato c’è la voglia di mandare in archivio tutto il più in fretta possibile ma dall’altro anche il riconoscere come in questa stagione sia già stata messa in bacheca la Supercoppa italiana e può essere conquistata anche la Coppa Italia.A sipario calato su questa stagione sarà tempo di pensare al mercato. Intanto non arrivano buone notizie per la dirigenza rossonera. Il Real Madrid ha infatti posato gli occhi su un big rossonero ed è pronto a partire all’assalto. 🔗 , ilha messo nel mirino un big: in estate sarà assalto, decisione presaIl finale di stagione per ilsarà ad alta intensità. Il clubè impegnato nel chiudere con dignità ed a testa alta un’annata particolarmente negativa dove nulla o quasi è andato per il verso giusto. Dai risultati deludenti al cambio di allenatore: insomma, da un lato c’è la voglia di mandare in archivio tutto il più in fretta possibile ma dall’altro anche il riconoscere come in questa stagione sia già stata messa in bacheca la Supercoppa italiana e può essere conquistata anche la Coppa Italia.A sipario calato su questa stagione sarà tempo di pensare al mercato. Intanto non arrivano buone notizie per la dirigenza rossonera. Ilha infatti posato gli occhi su un biged è pronto a partire all’assalto. 🔗 Rompipallone.it

