Milan Maignan è tornato super | presto il rinnovo di contratto?

© Pianetamilan.it - Milan, Maignan è tornato super: presto il rinnovo di contratto? Milan, Mike Maignan è tornato a livelli super nelle ultime partite di questa stagione. Tuttosport parla delle novità sul possibile rinnovo 🔗Pianetamilan.it , Mikea livellinelle ultime partite di questa stagione. Tuttosport parla delle novità sul possibile

Milan-Inter 1-1, semifinale in bilico: Calhanoglu risponde ad Abraham, Maignan super - Finisce in parità il derby d’andata di Coppa Italia: Abraham illude il Milan, Calhanoglu riporta l’Inter in corsa. Maignan decisivo. Tutto rimandato al 23 aprile per il verdetto 🔗ilgiornale.it

Milan-Fiorentina, Maignan è super! Votato come migliore in campo - Dalla Coppa Italia alla Serie A, Mike ancora decisivo a San Siro. Maignan è l'MVP di Milan-Fiorentina 2-2. Pezzo da ACMilan.com 🔗pianetamilan.it

Milan-Fiorentina, Maignan: “Se sono tornato? Non sono mai andato via” - Mike Maignan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine della sfida Milan-Fiorentina, 31^ giornata della Serie A 2024/2025 🔗pianetamilan.it

Capitan Maignan, sempre più leader Milan: ora il rinnovo - MILANO - Mike Maignan è tornato sui suoi livelli proprio nel momento cruciale della travagliata stagione del Milan, quello che potrebbe lasciare un sapore dolce a un’annata che di dolce finora ha ... 🔗tuttosport.com

Milan, Maignan leader: prima la fascia da capitano e poi il rinnovo - Mike Maignan sta diventando sempre di più il leader del Milan. Prima la fascia di capitano, a breve la firma sul rinnovo ... 🔗msn.com

Le pagelle della Gazzetta: Maignan è tornato super, Abraham e Jovic risorse vitali - Il vero Man of The Match è stato però Mike Maignan, voto 8: "Para su Gudmundsson, Beltran e tre volte su Kean. Tiene a galla il Milan e il secondo intervento sull’attaccante della Nazionale è super". 🔗milannews.it