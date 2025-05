Milan Jovic torna ad allenarsi in gruppo | cosa filtra in vista della finale di Coppa Italia

Milan: come riporta MilanNews, Luka Jovic è tornato ad allenarsi in gruppo nella sessione di allenamento. 🔗 Buone notizie per Sergio Conceicao e il: come riportaNews, Lukato adinnella sessione di allenamento. 🔗 Calciomercato.com

Florenzi torna ad allenarsi con il Milan dopo il lungo infortunio: non gioca da quasi otto mesi - Florenzi torna per la prima volta ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio che lo ha fermato a luglio: l'applauso con i compagni e la lunga chiacchierata con Conceiçao.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Lecce-Milan, Theo Hernández torna ad indossare la fascia di capitano - Complice la squalifica di Mike Maignan, Theo Hernández indosserà nuovamente la fascia di capitano del Milan oggi sul campo del Lecce 🔗pianetamilan.it

PAGELLE E TABELLINO MILAN-FIORENTINA 2-2: Jovic torna bomber, Maignan e De Gea dei muri. Disastro Musah - Voti, top e flop del match del campionato di Serie A tra gli uomini di Conceicao e quelli Palaldino. Ecco i migliori e i peggiori della partita PAGELLE E TABELLINO MILAN-FIORENTINA 2-2: Jovic torna bomber, Maignan e De Gea dei muri. Disastro Musah (LaPresse) – Calciomercato.itEcco i voti: MILAN Maignan 7,5 Walker 5,5 Tomori 5,5 Thiaw 5,5 Hernández 6 Musah 4 – Dal 23? Jovic 7,5 Fofana 5,5 – Dall’80’ Bondo s. 🔗calciomercato.it

Milan, si monitorano le condizioni di Jovic: quando torna in campo - In casa del Milan si stanno monitorando le condizioni di Luka Jovic, fermato da una lombalgia. Ecco quando torna ... 🔗msn.com

Emerson Royal torna in gruppo, Jovic punta al Genoa: il Milan prova a chiudere in crescendo - Mentre la stagione del Milan si avvia verso il suo epilogo, con la finale di Coppa Italia contro il Bologna che rappresenta l’ultima chance per dare un senso a un campionato altalenante, dalle parti d ... 🔗informazione.it

Milan, Emerson Royal torna dopo 100 giorni: terzino in gruppo, Jovic a parte. Le sensazioni verso Genoa e Bologna - Continua la preparazione in casa Milan in vista della sfida di lunedì sera contro il Genoa nella cornice dello stadio Marassi. Il tecnico rossonero Sergio Conceicao. 🔗msn.com