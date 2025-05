Milan Futuro Camarda non ci sarà ai Playout | ecco i suoi numeri

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Camarda non ci sarà ai Playout: ecco i suoi numeri Milan Futuro, per Camarda niente Playout contro la Spal. Com'è andata la sua stagione in Serie C? ecco i numeri dell'attaccante rossonero 🔗 , pernientecontro la Spal. Com'è andata la sua stagione in Serie C?dell'attaccante rossonero 🔗 Pianetamilan.it

Girone B. Milan Futuro in rosso. Camarda segna e illude. Bonera ancora a rischio - SOLBIATE ARNO (Varese)Il copione sembra non cambiare mai. Il Milan Futuro, ancora una volta, crea, disfa, resta in dieci ed esce dal campo a mani vuote. Rossoneri trascinati dalla rete iniziale di Camarda, in vantaggio due volte (di Coubis l’altro gol milanista) ma poi sconfitti 3-2 dal Pescara, che trova la zampata decisiva a 3’ dal novantesimo con Lancini. La situazione di classifica è sempre più brutta: il Milan resta terzultimo, molto distante dalla zona per la salvezza diretta e perde anche tre punti dal Legnago fanalino di coda, ora sotto di sole tre lunghezze. 🔗sport.quotidiano.net

Pagelle Milan Futuro-Campobasso 3-2: Camarda tuttofare, Camporese uomo in più - Le pagelle di Milan Futuro-Campobasso, valevole per la 34^ giornata del Girone B di Serie C. Voti e giudizi rossoneri per Pianeta Milan 🔗pianetamilan.it

Milan Futuro a rischio Serie D: contro il Perugia, Oddo ha bisogno di Camarda e Bartesaghi - La vittoria - maturata nei minuti di recupero - del Perugia contro l`Ascoli, nel posticipo del lunedì, ha inguaiato il Milan Futuro perchè... 🔗calciomercato.com

Milan Futuro ai play-out in Serie C, perché Camarda e Jiménez non possono giocare: il regolamento - Milan Futuro si giocherà i play-out per non retrocedere in Serie D e lo farà senza Camarda e Jimenez: cosa dice il regolamento ... 🔗fanpage.it

Milan Futuro punta alla salvezza senza Jimenez e Camarda: ecco il motivo - L'esito della stagione del Milan Futuro è di fatto appeso a un filo. La squadra di Massimo Oddo dovrà provare a conquistare la salvezza in Serie C nella doppia sfida di play-out con la Spal, tuttavia ... 🔗msn.com

Milan Futuro ai playout: perché Camarda e Jimenez non li possono giocare - Un rischio concreto divenuto. Il Milan Futuro ha chiuso la regular season al 18° posto - terzultimo - a quota 34 punti, nel Girone B ... 🔗msn.com