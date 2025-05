Milan Emerson Royal torna in gruppo

Milan, Emerson Royal torna in gruppo - Ieri pomeriggi a Milanello, è tornato ad allenarsi con il gruppo Emerson Royal. Il brasiliano ha smaltito al meglio l’ infortunio rimediato a gennaio ed è arruolabile per il match di lunedì con il Genoa. La sua indisponibilità aveva fatto molto rumore: il 26enne stava per essere ceduto per far spazio a Walker ma l’ infortunio subito non ha permesso alla dirigenza di venderlo. Il suo rientro è una buona notizia per Conceicao: il tecnico portoghese ha finalmente un’ alternativa al terzino ex City, il quale è soggetto a molti stop data l’ età avanzata. 🔗dailymilan.it

