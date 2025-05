Milaan Emerson Royal torna in gruppo

© Dailymilan.it - Milaan, Emerson Royal torna in gruppo tornato ad allenarsi con il gruppo Emerson Royal. Il brasiliano ha smaltito al meglio l’ infortunio rimediato a gennaio ed è arruolabile per il match di lunedì con il Genoa. La sua indisponibilità aveva fatto molto rumore: il 26enne stava per essere ceduto per far spazio a Walker ma l’ infortunio subito non ha permesso alla dirigenza di venderlo. Il suo rientro è una buona notizia per Conceicao: il tecnico portoghese ha finalmente un’ alternativa al terzino ex City, il quale è soggetto a molti stop data l’ età avanzata.Emerson Royal non ha vissuto una grande stagione, anzi. Le sue prestazioni sono state molto sotto le aspettative, le quali non erano tra le più fiorenti dato l’ ultimo campionato tragicomico che il terzino ha vissuto con il Tottenham. Nonostante ciò il giocatore ha sempre mostrato la voglia in campo. 🔗 Ieri pomeriggi a Milanello, èto ad allenarsi con il. Il brasiliano ha smaltito al meglio l’ infortunio rimediato a gennaio ed è arruolabile per il match di lunedì con il Genoa. La sua indisponibilità aveva fatto molto rumore: il 26enne stava per essere ceduto per far spazio a Walker ma l’ infortunio subito non ha permesso alla dirigenza di venderlo. Il suo rientro è una buona notizia per Conceicao: il tecnico portoghese ha finalmente un’ alternativa al terzino ex City, il quale è soggetto a molti stop data l’ età avanzata.non ha vissuto una grande stagione, anzi. Le sue prestazioni sono state molto sotto le aspettative, le quali non erano tra le più fiorenti dato l’ ultimo campionato tragicomico che il terzino ha vissuto con il Tottenham. Nonostante ciò il giocatore ha sempre mostrato la voglia in campo. 🔗 Dailymilan.it

