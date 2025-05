Mikautadze Juve l’attaccante approderà in bianconero per la prossima stagione? L’attaccante georgiano ha risposto all’eventualità con un annuncio ufficiale

Mikautadze Juve, L'attaccante georgiano ha annunciato il suo futuro! Ecco cos'ha detto in merito a un suo approdo in bianconero

Georges Mikautadze non ha intenzione di lasciare il Lione anche dopo questa stagione. L'annuncio ufficiale sul suo suo futuro è arrivato attraverso delle parole che gelano il calciomercato Juve. Ecco cos'ha detto ai microfoni ufficiali del club francese, che lo ha acquisto dal Metz la scorsa estate.

PAROLE – «Voglio fare la storia con il club. Segnerò gol, li ho segnati e ne segnerò altri».

Mercato Juve, Giuntoli vuole serrare le fila! Su quell’attaccante cresce la concorrenza: si è inserita una rivale italiana! - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, adesso Giuntoli ha fretta! Vuole anticipare quella rivale italiana che si è inserita per lui L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa luce sul futuro di Lorenzo Lucca, bomber dell’Udinese conteso dal mercato Juventus, dall’Inter e, adesso, anche dal Milan. Ecco lo scenario disegnato dalla Rosea. LUCCA JUVE – «Altre opzioni saranno offerte dal mercato: Lorenzo Lucca, dodici gol in 33 partite stagionali, è una candidatura valida. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti Dusan Vlahovic “vede” Bologna–Juve. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, l’ottimismo sul recupero del serbo sarebbe in crescita. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire il possibile minutaggio del serbo, che è rientrato parzialmente in gruppo nell’ultimo allenamento alla Continassa. 🔗juventusnews24.com

Lookman Juve, si accende il mercato attorno all’attaccante! Il prezzo fissato dall’Atalanta e la concorrenza: tutte le novità - di Redazione JuventusNews24Lookman Juve, si accende il mercato attorno all’attaccante: il prezzo fissato dall’Atalanta e la concorrenza, ultime dopo il caso scoppiato a Bergamo A Bergamo è scoppiato in queste ultime settimane il caso Lookman. Tuttomercatoweb ha provato a fare il punto su quanto sappiamo ad oggi e soprattutto su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. La situazione è intricata e tutto lascia pensare a una sua partenza in estate. 🔗juventusnews24.com

