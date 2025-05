Migranti oggi la Sea Watch arriva a Livorno Il prefetto | La città conferma il suo ruolo di porto accogliente

© Livornotoday.it - Migranti, oggi la Sea Watch arriva a Livorno. Il prefetto: "La città conferma il suo ruolo di porto accogliente" oggi, sabato 3 maggio, l'arrivo nel porto di Livorno della Sea Watch con a bordo 109 Migranti salvati dalle acque libiche. Tra loro 36 minori, tra cui un neonato di tre mesi, che verranno accolti in strutture dedicate anche fuori regione. I 73 adulti saranno invece. 🔗 È previsto per il pomeriggio di, sabato 3 maggio, l'arrivo neldidella Seacon a bordo 109salvati dalle acque libiche. Tra loro 36 minori, tra cui un neonato di tre mesi, che verranno accolti in strutture dedicate anche fuori regione. I 73 adulti saranno invece. 🔗 Livornotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Migranti: Sea Watch, nave Aurora partita verso la piattaforma Miskar - Salpata da Lampedusa: “Hanno bisogno di aiuto e nessuno li sta soccorrendo”. Pd all’europarlamento: “Perché nessuno li ha soccorsi? E’ una violazione del regolamento europeo che garantisce il soccorso in mare?” 🔗repubblica.it

Soccorsi dalla Sea Watch i 32 migranti da quattro giorni su una piattaforma petrolifera - Dopo quattro giorni trascorsi sulla piattaforma petrolifera Miskar, di proprietà della multinazionale British Gas, 32 naufraghi sono stati soccorsi dalla nave Aurora dell’Ong Sea Watch. I migranti, provenienti dalla Libia, si erano rifugiati sulla struttura al largo delle coste tunisine dopo i problemi al natante dove si trovavano. View this post on Instagram A post shared by Sea-Watch (@seawatchitaly) La portavoce di Sea Watch Giorgia Linardi: «Nel Mediterraneo l’omissione di soccorso è ormai una prassi impunita» Secondo quanto dichiarato dalla ... 🔗lettera43.it

Migranti dispersi nel Mediterraneo, Sea Watch: “34 persone in pericolo di vita, c’è rischio nubifragio” - Un'imbarcazione partita dalla Tunisia con 34 migranti a bordo, tra cui donne e bambini, è dispersa nel Mediterraneo. Nonostante le ricerche, Sea Watch fa sapere che le autorità non sono ancora intervenute concretamente, mentre le condizioni meteo stanno peggiorando.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Migranti, oggi la Sea Watch arriva a Livorno. Il prefetto: La città conferma il suo ruolo di porto accogliente; Livorno, in arrivo 109 migranti salvati dalla Sea Watch; Sea Watch con 104 migranti a bordo, tra cui un bimbo di tre mesi, deve navigare fino al porto di Livorno; 109 migranti salvati da Sea Watch in rotta verso il porto di Livorno. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il porto di Livorno pronto ad accogliere i migranti salvati dalla Sea Watch 5 - LIVORNO - Nel pomeriggio di oggi (3 maggio) al porto di Livorno sbarcheranno 109 migranti a bordo della nave Ong Sea Watch 5. Tra loro anche 36 minori stranieri non accompagnati che verranno accolti i ... 🔗msn.com

Sea Watch con 104 migranti a bordo, tra cui un bimbo di tre mesi, deve navigare fino al porto di Livorno - La nave Sea-Watch5 ha soccorso un barcone con 104 persone a bordo, nella giornata del 30 aprile nel Mediterraneo. Ancora una volta all'imbarcazione umanitaria è stato assegnato un porto lontano, ... 🔗fanpage.it

Livorno, in arrivo 109 migranti salvati dalla Sea Watch - La nave Sea Watch 5 ha soccorso i naufraghi da un’imbarcazione in legno in difficoltà, tra cui 41 minori, durante un’operazione di salvataggio. «Le persone stanno ora ricevendo assistenza a bordo ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it