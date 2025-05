Migranti nuova zona militare Usa al confine con il Messico

© Imolaoggi.it - Migranti, nuova zona militare Usa al confine con il Messico zona militare lungo il confine con il Messico, aggiungendo un'area in Texas 🔗 L'esercito statunitense ha creato una secondalungo ilcon il, aggiungendo un'area in Texas 🔗 Imolaoggi.it

Esercito USA istituisce nuova zona militare in Texas lungo il confine con il Messico - L'esercito statunitense ha creato una seconda zona militare lungo il confine con il Messico, aggiungendo un'area in Texas dove le truppe possono trattenere temporaneamente migranti o intrusi, dopo che un'altra area simile era stata designata nel New Mexico il mese scorso. Lo scrive l'agenzia Reuters sul suo sito web. Il mese scorso l'amministrazione Trump aveva designato una prima striscia di 440 km quadrati lungo il confine del New Mexico come "Area di Difesa Nazionale". 🔗quotidiano.net

