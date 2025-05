Migranti nave Humanity verso La Spezia | 68 a bordo

© Imolaoggi.it - Migranti, nave Humanity verso La Spezia: 68 a bordo nave ong Humanity 1 ha prelevato 68 Migranti, di nazionalità bengalese, egiziana, iraniana, pakistana e somala 🔗 Laong1 ha prelevato 68, di nazionalità bengalese, egiziana, iraniana, pakistana e somala 🔗 Imolaoggi.it

La Spezia, lunedì arriva la "Humanity 1": a bordo 68 migranti, 16 sono minori - Sono in arrivo nel porto della Spezia 68 migranti: sono a bordo della nave ong "Humanity 1", che sta navigando ora nelle acque al largo della Sicilia. L'arrivo è previsto lunedì mattina alle ore 8, sa ... 🔗primocanale.it

La nave ONG humanity 1 attracca al porto della Spezia con 68 migranti a bordo tra cui minori e donne - La nave ONG Humanity 1 arriverà al porto della Spezia il 5 maggio con 68 migranti di diverse nazionalità, tra cui minori non accompagnati e donne; metà resterà in Liguria per l’accoglienza. 🔗gaeta.it

Salvataggi in mare, "Humanity 1" lunedì alla Spezia - La nave ong “Humanity 1” arriverà nel porto della Spezia il prossimo 5 maggio, intorno alle 8:00. Lo annuncia la prefettura della Spezia. 🔗msn.com