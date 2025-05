Migranti 971 profughi all' hotspot di Lampedusa | ci sono 86 minori non accompagnati In 760 saranno trasferiti

© Feedpress.me - Migranti, 971 profughi all'hotspot di Lampedusa: ci sono 86 minori non accompagnati. In 760 saranno trasferiti hotspot di Lampedusa dove, con gli ultimi sbarchi, le presenze sono adesso 971, di cui 86 minori non accompagnati. Dopo il trasferimento di 260 persone, avvenuto ieri sera, con il traghetto di linea che è già arrivato a Porto Empedocle, per la tarda mattinata è previsto lo spostamento di altri 178 Migranti con volo. 🔗 La prefettura di Agrigento ha predisposto un massiccio piano di trasferimenti dall’didove, con gli ultimi sbarchi, le presenzeadesso 971, di cui 86non. Dopo il trasferimento di 260 persone, avvenuto ieri sera, con il traghetto di linea che è già arrivato a Porto Empedocle, per la tarda mattinata è previsto lo spostamento di altri 178con volo. 🔗 Feedpress.me

Migranti, 971 profughi all'hotspot di Lampedusa: ci sono 86 minori non accompagnati - Sono 971 i migranti, fra cui 86 minori non accompagnati, presenti all'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa. Dopo il trasferimento di 260 persone di ieri sera, con il traghetto di linea che è giunto a Porto Empedocle, per mezzogiorno è previsto lo spostamento di 178 profughi con volo Oim per Roma. I trasferimenti andranno avanti domani, con i traghetti della mattina e della sera dovrebbero...

Ong soccorre barchino e sbarca migranti a Lampedusa, 936 gli ospiti dell'hotspot - La Ong Safira2 ha soccorso un barchino, salpato da Sabratha in Libia, con a bordo 28 sedicenti marocchini, bengalesi, sudanesi ed egiziani che ha sbarcato al molo commerciale di Lampedusa. Ieri sull'isola ci sono stati 17 sbarchi con un totale di 828 migranti.

Migranti in Albania, assist dell'Europa per l?Italia: hotspot in Paesi terzi ed espulsioni valide in titta l'Ue - Decreti di espulsione validi in tutta Europa (con conseguente divieto di ingresso nel territorio) e centri per il rimpatrio in Paesi extra-Ue. La Commissione mette a punto la sua stretta in materia...

