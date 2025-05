Mico Argirò torna con Mina e Celentano | nuovo singolo per Tippin’ The Velvet

Mico Argirò torna sulla scena musicale con il nuovo singolo "Mina e Celentano", disponibile da oggi per Tippin' The Velvet (etichetta fondata da Napoleone), in collaborazione con ADA Music Warner Music. "Mina e Celentano" di Mico Argirò, un amore semplice raccontato in musica. Il brano "Mina e Celentano" racconta un amore fatto di semplicità, di gesti quotidiani e dettagli minimi che, alla fine, sono le cose più preziose. Come racconta lo stesso Mico Argirò: «"Mina e Celentano" parla di un amore semplice, di piccole cose, dettagli, che poi sono le cose più importanti, di due che cantano Mina e Celentano tra le domande classiche degli inizi». Il singolo si distingue per un equilibrio delicato tra la raffinatezza del cantautorato italiano e un'attitudine pop moderna, arricchita da una produzione che alterna basse corpose, strumenti acustici e sonorità elettroniche contemporanee.

