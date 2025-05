Michele Mignani | Sfida Cruciale contro il Palermo dopo la Sconfitta a Mantova

© Ilrestodelcarlino.it - Michele Mignani: Sfida Cruciale contro il Palermo dopo la Sconfitta a Mantova Michele Mignani si è visto costretto a uscire a testa bassa anche dallo stadio di Mantova, rimandando nuovamente a data da destinarsi l’appuntamento col ritorno alla vittoria che ormai per la sua squadra manca da due mesi. "Siamo stati costretti a fare i conti col solito problema che abbiamo – ha commentato a fine gara – prendiamo gol evitabili. La squadra però ha approcciato bene la partita, il primo tempo è stato equilibrato, sì, abbiamo concesso qualcosa, ma è anche vero che siamo arrivati pure noi al tiro in porta, riuscendo a essere pericolosi. A quel punto avevamo tutta la seconda frazione per provare a riprendere il controllo, ma dopo un minuto siamo rimasti in dieci e a quel punto la partita è stata compromessa. E’ vero che i ragazzi sono stati bravi a tenerla in piedi fino a quando ci sono riusciti, poi però il 2-0 ci ha ‘ammazzati’. 🔗 Mistersi è visto costretto a uscire a testa bassa anche dallo stadio di, rimandando nuovamente a data da destinarsi l’appuntamento col ritorno alla vittoria che ormai per la sua squadra manca da due mesi. "Siamo stati costretti a fare i conti col solito problema che abbiamo – ha commentato a fine gara – prendiamo gol evitabili. La squadra però ha approcciato bene la partita, il primo tempo è stato equilibrato, sì, abbiamo concesso qualcosa, ma è anche vero che siamo arrivati pure noi al tiro in porta, riuscendo a essere pericolosi. A quel punto avevamo tutta la seconda frazione per provare a riprendere illlo, maun minuto siamo rimasti in dieci e a quel punto la partita è stata compromessa. E’ vero che i ragazzi sono stati bravi a tenerla in piedi fino a quando ci sono riusciti, poi però il 2-0 ci ha ‘ammazzati’. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Allianz Milano-Valsa Group Modena: Sfida Cruciale per la Qualificazione Europea - Via alle danze della seconda giornata del girone per il quinto posto, con una partita che potrebbe essere già spareggio per chi si contenderà il primato in classifica (e quindi il fattore campo garantito fino all’ultima sfida) con la Rana Verona. Allianz Milano-Valsa Group Modena in programma stasera alle ore 18 all’Allianz Cloud è un match dal fascino sempre alto, che ai gialloblù evoca dolci ricordi: il 2 marzo, nell’ultima giornata di regular season combaciata con l’addio ufficiale al volley giocato di Matteo Piano (che però sarà regolarmente in rosa al fischio d’inizio), i gialloblù ... 🔗sport.quotidiano.net

Bologna-Napoli: Una Sfida Cruciale Per I Felsinei e l’Accesso alla Prossima Champions League. - Oggi, lunedì 7 aprile 2025, lo stadio Renato Dall'Ara di Bologna sarà il palcoscenico di una partita fondamentale per il campionato di Serie A 2024-25: Bologna-Napoli. Questo incontro rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, ma in particolare per il Bologna, che lotta per confermarsi come squadra da Champions League. 🔗mondouomo.it

Sfida cruciale per i piani alti. Gli Angels ospitano Montegranaro per rimanere in scia a Forlimpopoli - Secondo impegno consecutivo tra le mura amiche del PalaSGR per gli Angels, che oggi ospitano Montegranaro e sanno di non poter sbagliare per continuare la volata alle spalle dell’imbattuta capolista Forlimpopoli. La squadra di coach Serra è naturalmente senza Rivali e, al momento, continua con lo stesso roster, tenendo però ben dritte le antenne di mercato in caso si rendesse disponibile qualche playmaker di valore. 🔗sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Michele Mignani: Sfida Cruciale contro il Palermo dopo la Sconfitta a Mantova; Cesena a Mantova: due mesi senza vittorie, sfida cruciale per i playoff; Derby Cesena-Modena: sfida cruciale per i playoff al Braglia; Cesena-Salernitana: Breda a rischio, servono punti salvezza – Le probabili formazioni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Michele Mignani: Sfida Cruciale contro il Palermo dopo la Sconfitta a Mantova - Michele Mignani riflette sulla sconfitta a Mantova e prepara la squadra per la sfida contro il Palermo, cercando il ritorno alla vittoria. 🔗msn.com

Partita decisiva al Braglia: Cesena sfida Modena per i playoff - Cesena affronta Modena al Braglia in una sfida cruciale per mantenere vive le ambizioni playoff. Mignani ritrova Francesconi e La Gumina. 🔗msn.com

Cesena, Mignani: "In certi casi dai la mano all'avversario e gli fai i complimenti" - Al 'Manuzzi' il Cesena s'inchina alla capolista Sassuolo, che passa con un gol per tempo. Così Michele Mignani, tecnico. 🔗tuttob.com