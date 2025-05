Micaela studentessa di Farmacia di Villaputzu accetta 20 000 euro in Affari Tuoi

© Sbircialanotizia.it - Micaela, studentessa di Farmacia di Villaputzu, accetta 20.000 euro in Affari Tuoi Micaela dalla Sardegna, studentessa di Farmacia originaria di Villaputzu (provincia del Sud Sardegna), ha preso parte all’ultima puntata di Affari Tuoi, trasmessa venerdì 2 maggio. Accompagnata dalla sorella Silvia, ha puntato al montepremi di 300.000 euro sfidando il Dottore Pasquale Romano, scegliendo fin da subito il pacco numero 13. Strategia e prime mosse Durante l’inizio . L'articolo Micaela, studentessa di Farmacia di Villaputzu, accetta 20.000 euro in Affari Tuoi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 dalla Sardegna,dioriginaria di(provincia del Sud Sardegna), ha preso parte all’ultima puntata di, trasmessa venerdì 2 maggio. Accompagnata dalla sorella Silvia, ha puntato al montepremi di 300.000sfidando il Dottore Pasquale Romano, scegliendo fin da subito il pacco numero 13. Strategia e prime mosse Durante l’inizio . L'articolodidi20.000inè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Su questo argomento da altre fonti

Autopsia Sara Campanella, studentessa uccisa da Stefano Argentino con 5 coltellate: il risultato dell'esame - L’autopsia ha confermato che Sara Campanella è morta dissanguata dopo cinque coltellate inferte da Stefano Argentino, reo confesso 🔗notizie.virgilio.it

Sanità, a Ravenna si pensa di introdurre l'infermiere di farmacia: un progetto sperimentale per le persone vulnerabili - Verrà presentata nelle prossime settimane la figura dell'infermiere di comunità per il distretto di Ravenna. Con una serie di incontri nel forese messi in calendario dall'Ausl Romagna: a partire da mercoledì 9 aprile a Mezzano e a seguire a Sant'Alberto, Piangipane e Castiglione. Inoltre, ha... 🔗ravennatoday.it

Studentessa del Liceo Lanza semifinalista al premio Campiello Giovani - Grande orgoglio e soddisfazione per il Liceo Classico "Vincenzo Lanza" di Foggia: la studentessa Giorgia Ruggiero è stata selezionata tra i dodici semifinalisti del prestigioso Premio Campiello Giovani 2025, uno dei riconoscimenti letterari più importanti d'Italia. Giorgia Ruggiero, con il suo... 🔗foggiatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Affari Tuoi, il coraggio di Micaela dalla Sardegna: accetta l'offerta con 100.000 euro ancora in gioco; Ad Affari Tuoi Micaela accetta l'offerta del Dottore e fa la scelta giusta: nel suo pacco c'erano 0 euro; Micaela dalla Sardegna trionfa ad Affari Tuoi: la scelta giusta con 0 euro nel suo pacco; Micaela dalla Sardegna, chi è la concorrente che ha vinto 20.000 euro ad Affari Tuoi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Micaela dalla Sardegna trionfa ad Affari Tuoi: la scelta giusta con 0 euro nel suo pacco - Nella puntata di Affari Tuoi di ieri 2 maggio, Micaela, giovane studentessa di farmacia di Villaputzu, sud Sardegna, è stata la protagonista di una sfida emozionante, che l’ha vista affrontare il Dott ... 🔗vistanet.it

Affari Tuoi, il coraggio di Micaela dalla Sardegna: accetta l'offerta con 100.000 euro ancora in gioco - Ad Affari Tuoi, nella puntata di venerdì 2 maggio, ha partecipato Micaela dalla Sardegna. È una studentessa di Farmacia, abita a Villaputzu della provincia del Sud Sardegna. In questo gioco, a sostene ... 🔗msn.com

Chi è Micaela della Sardegna, concorrente di Affari tuoi del 2 maggio? - Chi è Micaela della Sardegna, concorrente di Affari tuoi del 2 maggio? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla ragazza. 🔗tag24.it