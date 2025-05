Mia moglie mi deve dei soldi e la aggredisce | 85enne arrestato

© Genovatoday.it - "Mia moglie mi deve dei soldi" e la aggredisce: 85enne arrestato arrestato un uomo di 85 anni per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali ai danni della coniuge.Al culmine di una discussione scaturita per motivi economici, in cui l’uomo sosteneva che la moglie gli dovesse del denaro prestatole anni. 🔗 I carabinieri di Chiavari hannoun uomo di 85 anni per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali ai danni della coniuge.Al culmine di una discussione scaturita per motivi economici, in cui l’uomo sosteneva che lagli dovesse del denaro prestatole anni. 🔗 Genovatoday.it

La lascia all’altare e fugge via con i soldi regalati da amici e parenti. La polizia lo ferma: “Avevo discusso con la mia futura moglie sugli invitati” - “Prendi i soldi e scappa” era il titolo di un famosissimo film di Woody Allen del 1969. Dalla finzione alla realtà. Un uomo ha mollato la futura moglie all’altare per fuggire con le buste piene di soldi regalate da amici e parenti. Un colpo di scena in piena regola. Come riporta La Stampa, tutto è avvenuto a Palermo, alla vigilia delle sognate nozze. Lei è una psichiatra di 54 anni si è innamorata follemente di un ex paziente ceramista. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Hanno distrutto la mia vita e la mia reputazione, oltre ad aver sperperato soldi. Causa da 250 milioni di dollari”: Daddy Yankee contro ex moglie e cognata - Ammonterebbe a 250 milioni di dollari la causa che l’artista reggaeton Daddy Yankee avrebbe intentato contro la sua ex moglie Mireddys González e la cognata Ayeicha González Castellanos, sostenendo “che le donne hanno gestito male due delle sue aziende e lo hanno diffamato”, come riporta People. In particolare la causa vede accusate le sorelle di “violazione del contratto, cattiva gestione finanziaria, violazione dei doveri fiduciari, diffamazione e tanto altro”, secondo le fonti di Billboard e del Los Angeles Times. 🔗ilfattoquotidiano.it

Milan, Ibrahimovic: "Leao tra i più forti al mondo, è lui che ti spiega come giocare. Theo deve trovare la svolta. Servono i fatti, come con tua moglie..." - Assente Sergio Conceiçao, per quanto riguarda la presentazione della sfida tra Milan e Feyenoord, valida per il ritorno dei playoff di... 🔗calciomercato.com

Superenalotto, vince 88 milioni di euro ma l’ex moglie (tradita) pretende la metà dei soldi: «Ho scoperto tutto dai messaggi sullo smartphone» - Superenalotto, lui vince 88 milioni di euro e la moglie, da cui si sta separando ... la separazione dal marito e il mantenimento dovuto, insieme ai suoi avvocati, sta predisponendo un ... 🔗leggo.it