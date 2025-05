Mi toccavano ero pietrificata Parla la ragazza molestata dai tunisini al Concertone

© Ilgiornale.it - "Mi toccavano, ero pietrificata". Parla la ragazza molestata dai tunisini al Concertone La giovane svela i dettagli della sua "giornata infernale" a Roma: "Mi hanno palpeggiata ovunque, puzzavano di alcool. Sono cose che ti uccidono dentro" 🔗 Ilgiornale.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maysoon Majidi, parla l’attivista curdo-iraniana assolta a Crotone: “Solo dopo 3 mesi ho saputo di cosa ero accusata” - “Potrebbe sembrare anche divertente se non fosse una tragedia“. Esordisce così, in conferenza stampa alla Camera dei Deputati, Maysoon Majidi, l’attivista e artista curdo-iraniana da poco scarcerata dal tribunale di Crotone e assolta dall’accusa di essere una scafista. “I primissimi giorni, io ero talmente confusa che non capivo se ero in Italia o in un altro Paese, non sapevo se mio fratello con il quale ho intrapreso il viaggio, si trovava in carcere come me oppure no”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Chiara Ferragni parla delle relazioni tossiche e precisa: “Ero veramente innamorata” - Chiara Ferragni ultimamente è sempre più attiva su TikTok, dove condivide brevi video (talvolta discussi). Uno degli ultimi si concentra sulle relazioni, una riflessione sugli amori “tossici” che dovremmo evitare – ma in cui spesso si cade, quasi inconsapevolmente -, cercando invece quelli alla Selena Gomez e Benny Blanco, che cita come esempio positivo. E mentre tra i commenti qualcuno collega le sue parole alla sua storia più importante, l’influencer chiarisce di non far alcun riferimento a Fedez. 🔗dilei.it

“Solo perché ho fatto una puntura sbagliata di botox hanno detto che ero un mostro, sfigurata, piena di silicone. Mio marito me l’ha fatta, è un bravo chirurgo estetico”: parla Veronica Maya - Ne Vedremo delle Belle, il programma condotto da Carlo Conti su RaiUno, ha chiuso per via degli ascolti insoddisfacenti. La gara vedeva sfidarsi showgirl come Valeria Marini, Pamela Prati e Veronica Maya in vari campi, dal canto alla capacità di conduzione. Una buona idea che non ha retto l’impatto con la ‘corazzata’ Amici su Canale5, programma principe del sabato sera. Una delle protagoniste più chiacchierate è stata Veronica Maya e tanti sono stati i commenti sul suo aspetto, in particolare sulle sopracciglia particolarmente ‘alte’. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mi toccavano, ero pietrificata. Parla la ragazza molestata dai tunisini al Concertone; La ragazza molestata al Concertone: «Erano in tre, non riuscivo a difendermi»; Roma, la ragazza abusata al Concertone: «Mi hanno accerchiata, ho rivissuto l’incubo dello stupro subito da pi; 25enne molestata al concertone:”Erano ubriachi non riuscivo a difendermi”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Mi toccavano, ero pietrificata". Parla la ragazza molestata dai tunisini al Concertone - La giovane svela i dettagli della sua "giornata infernale" a Roma: "Mi hanno palpeggiata ovunque, puzzavano di alcool. Sono cose che ti uccidono dentro" ... 🔗ilgiornale.it