Mi hanno clonato il cellulare attacco gravissimo | Lotito presenta denuncia per la telefonata virale in cui sfotte i giocatori della Lazio

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno clonato il cellulare, attacco gravissimo”: Lotito presenta denuncia per la telefonata virale in cui sfotte i giocatori della Lazio giocatori hanno la m***a nel cervello”. E ancora: “Il Bodo è una squadra di pippe”. Per questi e altri frasi a lui attribuite, Claudio Lotito si è presentato sabato pomeriggio in Questura a Roma: il presidente della Lazio ha presentato denuncia in reLazione alla presunta telefonata con un tifoso biancoceleste diventata virale sui social. “Un episodio gravissimo si è verificato nelle ultime ore: il mio numero di cellulare probabilmente è stato clonato e una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento. Si tratta di un atto vile e intollerabile, che condanno con la massima fermezza, poiché rappresenta una palese vioLazione della mia privacy e dei principi di legalità“, ha dichiarato in una nota il senatore di Forza Italia.Nella telefonata registrata si sente una voce, apparentemente quella di Lotito, sparare a zero contro i calciatori della Lazio e il Bodo Glimt, la squadra che ha eliminato i biancocelesti dall’Europa League. 🔗 “Ila m***a nel cervello”. E ancora: “Il Bodo è una squadra di pippe”. Per questi e altri frasi a lui attribuite, Claudiosi èto sabato pomeriggio in Questura a Roma: il presidentehatoin rene alla presuntacon un tifoso biancoceleste diventatasui social. “Un episodiosi è verificato nelle ultime ore: il mio numero diprobabilmente è statoe una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento. Si tratta di un atto vile e intollerabile, che condanno con la massima fermezza, poiché rapuna palese vionemia privacy e dei principi di legalità“, ha dichiarato in una nota il senatore di Forza Italia.Nellaregistrata si sente una voce, apparentemente quella di, sparare a zero contro i calciatorie il Bodo Glimt, la squadra che ha eliminato i biancocelesti dall’Europa League. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Kiev, "macelleria russa": agghiacciante attacco coi droni, chi hanno ucciso - Massiccio attacco russo sulla capitale dell'Ucraina, Kiev, nella notte. Ci sono tre morti, tra cui un padre e sua figlia di cinque anni. Altre dieci persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 11 mesi. Si sono uditi suoni prolungati di esplosioni, mentre il raid aereo è durato oltre cinque ore. Droni russi e detriti di droni abbattuti, che volavano a quote più basse per eludere le difese aeree, sono caduti su edifici residenziali. 🔗liberoquotidiano.it

Lotito all’attacco: «Società che spendono e spandano non hanno neanche i requisiti per iscriversi al campionato. Ma come fai ad eliminare certe squadre blasonate?» - di Redazione JuventusNews24Lotito: «Grandi club senza requisiti per iscriversi al campionato». Il presidente della Lazio tuona: le sue parole Claudio Lotito, ospite del corso per Team Manager organizzato dall’Associazione Sportiva LUISS, ha lanciato un duro attacco sulla Serie A. Ecco le parole del presidente della Lazio, una delle squadre in lotta con la Juventus per il quarto posto. LOTITO – «Tutte queste società, che spendono e spandono, sono sostenute da fondi, ma non hanno un equilibrio economico. 🔗juventusnews24.com

Attacco sul cellulare di un altro giornalista di Fanpage, Ruotolo (Pd): “Zero risposte dal governo Meloni” - Dopo la denuncia del giornalista di Fanpage.it Ciro Pellegrino, vittima di un attacco da parte di uno spyware mercenario ancora ignoto, che ha messo sotto controllo il suo telefono, da parte di Sandro Ruotolo (Pd) arriva la richiesta di chiarimento al governo: "A distanza di tempo, non sappiamo ancora chi siano i mandanti, né con quale obiettivo. Due giornalisti, due dispositivi compromessi, zero risposte". 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Lotito e la presunta telefonata con il tifoso: «Mi hanno clonato il cellulare». Il presidente della Lazio pres; Lotito: mi hanno clonato cellulare, conversazione registrata; Attacchi hacker ai Pos: «Meglio il telefono delle carte fisiche per i pagamenti, passano meno dati»; Clonato il numero di cellulare dell’Aquila per la vita: attenzione alla truffa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

“Mi hanno clonato il cellulare, attacco gravissimo”: Lotito presenta denuncia per la telefonata virale in cui sfotte i giocatori della Lazio - “I giocatori hanno la m***a nel cervello”. E ancora: “Il Bodo è una squadra di pippe”. Per questi e altri frasi a lui attribuite, Claudio Lotito si è presentato sabato pomeriggio in Questura a Roma: i ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Lotito e la presunta telefonata con il tifoso: «Mi hanno clonato il cellulare». Il presidente della Lazio presenta denuncia - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si è recato in Questura a Roma per presentare denuncia in relazione alla presunta telefonata con un tifoso (diventata virale sui social) in ... 🔗ilmessaggero.it