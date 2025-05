Meteo punitivo | piogge nubifragi e freddo Settimana da incubo

L'inizio della nuova Settimana segnerà un netto cambiamento rispetto al clima stabile del fine Settimana. Insomma, il Meteo torna punitivo Masse d'aria più fredde provenienti dal Nord Europa si sposteranno verso le regioni meridionali del continente, dando origine a una nuova area di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo. Questo scenario porterà a un lunedì caratterizzato da tempo instabile su gran parte d'Italia e da un progressivo calo delle temperature.Le precipitazioni più intense, spiegano gli esperti di 3bMeteo, colpiranno soprattutto il Nord e il Centro, con particolare riferimento al versante tirrenico. In queste aree si prevedono rovesci temporaleschi anche di forte intensità, con la possibilità di grandinate e locali nubifragi. Le temperature scenderanno sensibilmente al Centro-Nord, mentre al Sud, in particolare nelle aree più estreme, persisteranno valori ancora sopra la media stagionale.

