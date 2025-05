Meteo le previsioni in Campania per sabato 3 maggio 2025

Ecco le previsioni Meteo in Campania per oggi, sabato 3 maggio 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3382m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3382m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta Meteo presente.

Meteo, le previsioni in Campania per sabato 22 marzo 2025 - Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 22 marzo 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2780m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

Meteo, le previsioni in Campania per sabato 22 marzo 2025 - Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 22 marzo 2025. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2780m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. 🔗anteprima24.it

Meteo, le previsioni in Campania per sabato 8 marzo 2025 - Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, sabato 8 marzo 2025. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 0.6mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2205m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

