Meteo Italia stop all’estate anticipata | freddo e grandine in arrivo ecco dove e quando

Italiani durante il ponte del Primo Maggio 2025, con temperature sopra la media e cieli prevalentemente sereni, il quadro Meteorologico è pronto a mutare radicalmente. Un fronte freddo in arrivo dalle latitudini settentrionali europee si sta facendo strada verso la Penisola, portando con sé un deciso calo termico e una crescente instabilità atmosferica che inizierà a manifestarsi già da domenica 4 maggio.Le prime avvisaglie del cambiamento si osserveranno al Nord, dove dopo una mattinata ancora soleggiata su molte zone, le condizioni peggioreranno progressivamente nel corso del pomeriggio, con rovesci e temporali in formazione soprattutto sulle Alpi. In serata l’instabilità si estenderà anche alle Prealpi e all’alta Pianura Padana, interessando in modo particolare l’alto Piemonte e l’alta Lombardia. 🔗 Dopo una parentesi dal sapore estivo che ha accompagnato glini durante il ponte del Primo Maggio 2025, con temperature sopra la media e cieli prevalentemente sereni, il quadrorologico è pronto a mutare radicalmente. Un fronteindalle latitudini settentrionali europee si sta facendo strada verso la Penisola, portando con sé un deciso calo termico e una crescente instabilità atmosferica che inizierà a manifestarsi già da domenica 4 maggio.Le prime avvisaglie del cambiamento si osserveranno al Nord,dopo una mattinata ancora soleggiata su molte zone, le condizioni peggioreranno progressivamente nel corso del pomeriggio, con rovesci e temporali in formazione soprattutto sulle Alpi. In serata l’instabilità si estenderà anche alle Prealpi e all’alta Pianura Padana, interessando in modo particolare l’alto Piemonte e l’alta Lombardia. 🔗 Caffeinamagazine.it

