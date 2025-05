Meteo Italia | settimana di forti temporali e crollo termico improvviso

© Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia: settimana di forti temporali e crollo termico improvviso Italia si prepara a un drastico cambiamento climatico: in arrivo temporali violenti, grandinate e un calo termico fino a 10°C, soprattutto al Centro-Nord. Dopo un periodo di caldo anomalo con temperature oltre i 30°C, l'Italia si appresta a vivere una fase di maltempo intenso. A partire da domenica 4 maggio, l'arrivo di aria fredda dal Nord Europa darà origine a una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale, portando a un significativo peggioramento delle condizioni Meteorologiche. Lunedì 5 maggio sarà caratterizzato da piogge diffuse e temporali al Nord, in particolare su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con possibili nubifragi e grandinate. Anche la Liguria e la Toscana saranno interessate da fenomeni intensi, mentre l'Emilia Romagna vedrà precipitazioni più sporadiche. 🔗 Roma - L'si prepara a un drastico cambiamento climatico: in arrivoviolenti, grandinate e un calofino a 10°C, soprattutto al Centro-Nord. Dopo un periodo di caldo anomalo con temperature oltre i 30°C, l'si appresta a vivere una fase di maltempo intenso. A partire da domenica 4 maggio, l'arrivo di aria fredda dal Nord Europa darà origine a una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale, portando a un significativo peggioramento delle condizionirologiche. Lunedì 5 maggio sarà caratterizzato da piogge diffuse eal Nord, in particolare su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con possibili nubifragi e grandinate. Anche la Liguria e la Toscana saranno interessate da fenomeni intensi, mentre l'Emilia Romagna vedrà precipitazioni più sporadiche. 🔗 Abruzzo24ore.tv

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meteo, nuovo ribaltone in Italia: a metà settimana cambia di nuovo tutto - L’Italia intera si prepara ad un nuovo ribaltone meteorologico, avverrà durante questa settimana: ecco come stanno le cose Dopo oltre un mese caratterizzato da temperature stranamente elevate, l’inverno è tornato alla carica in questa seconda parte di febbraio. Sin dallo scorso weekend, infatti, la penisola italiana sta venendo interessata da una forte ondata di freddo ... Leggi tutto L'articolo Meteo, nuovo ribaltone in Italia: a metà settimana cambia di nuovo tutto sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Cambia il meteo: in arrivo forti temporali e nubifragi su mezza Italia e neve anche a bassa quota, ecco dove - Piogge intense fino a temporali e nubifragi dalla fine della settimana e per tutta la prossima: il quadro del meteo in Italia, cambia tutto 🔗notizie.virgilio.it

Italia, previsioni meteo: nuova settimana divisa tra nubifragi e caldo - L’Italia si trova divisa tra un caldo primaverile e fenomeni intensi di maltempo, con un peggioramento generalizzato in arrivo a causa di un ciclone in formazione tra Portogallo, Spagna e Francia. Secondo gli esperti, a partire da domenica sera, una fase di forte instabilità inizierà dal Nord-Ovest, mentre nel frattempo precipitazioni intense e nubifragi continueranno a interessare le Isole Maggiori e la Calabria meridionale, con particolare attenzione alla Sicilia. 🔗thesocialpost.it

Su questo argomento da altre fonti

Meteo: la Prossima Settimana torna il maltempo, forti Temporali e Venti tempestosi; Meteo: Prossima Settimana, Rottura del Tempo in arrivo con forti Temporali e colpi di Vento; Rischio FORTI TEMPORALI nel meteo di delle prossime settimane; Meteo - Svolta instabile tra domenica 4 maggio e inizio settimana. Rischio forti temporali e brusco calo delle temperature. 🔗Ne parlano su altre fonti

Meteo: la Prossima Settimana torna il maltempo, forti Temporali e Venti tempestosi - Ed infatti, già in avvio di settimana, da Lunedì 5 Maggio si verrà a creare una pericolosa configurazione a livello emisferico. Da una parte, abbiamo il caldo anticiclone africano responsabile di ques ... 🔗ilmeteo.it

Dal bel tempo e caldo estivo ai forti temporali, tutto in un weekend: il meteo - Dal bel tempo e caldo estivo ai forti temporali, tutto in un weekend. L'Italia si prepara a un fine settimana, il primo di maggio, caratterizzato da forti contrasti meteorologici. Dopo un sabato 3 di ... 🔗adnkronos.com

Meteo: settimana prossima cambia tutto, forte maltempo e temperature giù - La nuova settimana segnerà una netta svolta dal punto di vista meteo, dopo diversi giorni dominati da condizioni di alta pressione, cielo sereno e ... 🔗msn.com