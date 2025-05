Mercato Milan riecco Emerson Royal ma il focus è sul futuro | addio vicino?

© Pianetamilan.it - Mercato Milan, riecco Emerson Royal, ma il focus è sul futuro: addio vicino? Emerson Royal è tornato ad allenarsi: futuro in bilico? 🔗 Cento giorni dopo il crac che ne aveva compromesso anche il trasferimento,è tornato ad allenarsi:in bilico? 🔗 Pianetamilan.it

Milan in crisi, crolla il valore dei suoi top player sul mercato - La crisi in cui è piombato il Milan si ripercuote anche sulla valutazione di mercato dei suoi migliori giocatori. Ecco la situazione attuale 🔗pianetamilan.it

Milan, Conceicao riabbraccia "il mostro" Loftus-Cheek: 12 finali per non finire sul mercato - Il Milan prova a ritrovare quella serenità che era mancata nei momenti chiavi della stagione. L`ultima settimana piena di lavoro è servita... 🔗calciomercato.com

Vuole il Milan, nuovo ribaltone sul mercato - Vuole soltanto il Milan. Nuovo ribaltone sul mercato per i rossoneri, costretti ora a prendere una decisione definitiva E’ sempre mercato in casa Milan. Dopo la scoppiettante sessione invernale che ha rinforzato l’organico con cinque nuovi arrivi, i rossoneri si rinforzeranno ulteriormente la prossima estate in tutti i reparti. Vuole il Milan, nuovo ribaltone sul mercato – Tvplay.it (Foto LaPresse)Samuele Ricci e Nikola Krstovic, questi i due obiettivi già confermati per centrocampo e attacco. 🔗tvplay.it

