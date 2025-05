Mercato Juve | pronto il rinnovo per l’obiettivo bianconero! Si allontana il possibile colpo per l’estate? Cosa sta accadendo

Mercato Juve: attenzione al rinnovo per l'obiettivo bianconero! Si può allontanare il possibile colpo per l'estate? Cosa può succedere

Secondo quanto riferito da TuttoMercatoweb, la Fiorentina sarebbe pronta a blindare Pietro Comuzzo, difensore accostato anche al Mercato Juve in vista della prossima estate.

La dirigenza della Viola sarebbe addirittura ad un passo dal raggiungimento di un nuovo accordo: trattasi di un prolungamento biennale rispetto all'accordo in vigore fino al 30 giugno del 2028. Nel nuovo contratto è previsto anche un adeguamento dell'ingaggio, attualmente fissato sui 500 mila euro.

Rinnovo McKennie Juve, il club bianconero pronto a blindare il centrocampista americano. Cifre e durata: tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Rinnovo McKennie Juve, il club bianconero sarebbe pronto a blindare il centrocampista. Cifre e durata: tutti i dettagli sul futuro dell’americano La Juventus vuole blindare Weston McKennie. Come riportato da calciomercato.com, il centrocampista americano potrebbe rinnovare fino al 2028 o al 2029, sempre a 2,5 milioni di euro a stagione. McKennie, che aveva già rinnovato il contratto firmando fino a giugno 2026, è sempre più imprescindibile per Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, già pronto un rinnovo! Firma fino al 2028 con opzione, svelato anche il nuovo ingaggio: cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, pronto un rinnovo! Firma fino al 2028 con opzione ed ingaggio da 3 milioni di euro. Tutti i dettagli Tuttosport conferma: Weston McKennie procede spedito verso il rinnovo del contratto. Il centrocampista si è ripreso la Juventus dopo essere stato molto vicino a doverla salutare la scorsa estate. I bianconeri ora vogliono blindare il centrocampista americano con un nuovo contratto. 🔗juventusnews24.com

Mercato Milan, che intrigo! Pronto il rinnovo per Maignan ma l’ultima novità è clamorosa: le ultimissime - Mercato Milan, che intrigo! Pronto il rinnovo di contratto per Maignan ma l’ultima novità è clamorosa: le ultime in casa rossonera Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il mercato Milan, dopo il rinnovo di Reijnders, starebbe definendo anche il rinnovo di contratto di Mike Maignan, in scadenza a giugno del 2026. L’ex portiere del Lille e i rossoneri hanno trovato […] 🔗calcionews24.com

Conte-De Laurentiis, incontro per il futuro. Gatti, rinnovo Juve fino al 2030; Juventus-Gatti, pronto il rinnovo. E McKennie ci spera ancora; Mercato, Juventus-Gatti, pronto il rinnovo. E McKennie ci spera ancora; Ultimissime Calciomercato Juve | Trattative | Ultim'ora. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Juve, arriva il rinnovo: dopo Gatti tocca al pilastro bianconero - Juve, ecco un altro rinnovo dopo quello di Federico Gatti: firma fino al 2028 un pilastro bianconero La Juventus lavora anche e soprattutto al di fuori del campo. Cristiano Giuntoli si muove con grand ... 🔗informazione.it

McKennie pronto a rinnovare con la Juve: i dettagli e quando si può chiudere - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Mercato Juve: resterà ancora in rosa! Scelta fatta, l’ultima decisione del club bianconero non lascia alcun dubbio - Mercato Juve: rimarrà a Torino! Decisione presa, l’ultima scelta del club bianconero non lascia alcun dubbio Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su X, le strade tra Federico Gatti e la Juve ... 🔗juventusnews24.com