Mercato Juve il Milan si fionda su un pezzo pregiato della rosa di Tudor! Possibile affondo in estate | di chi si tratta

© Juventusnews24.com - Mercato Juve, il Milan si fionda su un pezzo pregiato della rosa di Tudor! Possibile affondo in estate: di chi si tratta Mercato Juve, il Milan si fionda su un pezzo pregiato della rosa di Tudor! Possibile affondo nel corso della prossima session estiva: di chi si trattaIl Milan guarda anche in casa Juve per rinforzare la propria rosa in vista della prossima sessione estiva. Stando a quanto riportato da Tuttosport i rossoneri sarebbero interessati a Francisco Conceicao.Secondo quanto si apprende dal quotidiano il futuro del portoghese è sempre più in bilico, con i bianconeri che non sono convinti di riscattarlo dal Porto. E così occhio anche ai rossoneri, che potrebbero approfittarne. .com 🔗 , ilsisu undinel corsoprossima session estiva: di chi siIlguarda anche in casaper rinforzare la propriain vistaprossima sessione estiva. Stando a quanto riportato da Tuttosport i rossoneri sarebbero interessati a Francisco Conceicao.Secondo quanto si apprende dal quotidiano il futuro del portoghese è sempre più in bilico, con i bianconeri che non sono convinti di riscattarlo dal Porto. E così occhio anche ai rossoneri, che potrebbero approfittarne. .com 🔗 Juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Nicolussi Caviglia al centro di un intrigo di mercato? Non c’è solo il Milan sull’ex centrocampista della Juve: spicca anche un altro club! È presente in Torino Venezia per visionarlo - di Redazione JuventusNews24Nicolussi Caviglia può diventare soggetto del desiderio di un altro club rivale della Juve in Serie A: è a Torino per vederlo all’opera con il Venezia! Hans Nicolussi Caviglia non è un profilo che piace solo al Milan. Sull’ex centrocampista della Juve si è fiondata un’altra società rivale sia ai rossoneri che ai bianconeri. Trattasi dell’Inter. Stando a quanto appreso dal profilo X dell’esperto di mercato, Nicolò Schira, uno scout nerazzurri è presente sugli spalti dell’Olimpico Grande Torino per visionare il giocatore all’opera in Torino Venezia. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, occhi puntati sul gioiellino del Barcellona: lo seguono anche Napoli e Milan. Tutti gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, occhi puntati sul gioiellino del Barcellona: lo seguono anche Napoli e Milan. Gli aggiornamenti sulle possibili mosse dei bianconeri Ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il mercato Juve, sempre vigile su quelle che possono essere le occasioni per rinforzare la rosa nell’ottica di renderla via via sempre più competitiva. Secondo quanto riportato da El Nacional i bianconeri sarebbero sulle tracce di Ferran Torres, ala che non sta trovando molto spazio al Barcellona. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juve, lanciata la sfida al Milan in vista di giugno: l’obiettivo per la fascia sinistra è comune. Il nome - di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, lanciata la sfida al Milan in vista di giugno: l’obiettivo per rinforzare la fascia sinistra è comune ai due club. Il nome sul taccuino Il mercato Juve in estate potrebbe scontrarsi con le ambizione del Milan. Come riportato da Tuttomercatoweb, infatti, la dirigenza juventina avrebbe messo nel mirino un obiettivo già da tempo nei radar dei rossoneri. Si tratta di De Cuyper, esterno basso di proprietà del Club Brugge e che si sta mettendo in mostra in questa stagione anche con buonissime prestazioni in Champions League, come potuto constatare ... 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Juventus punta al doppio colpo in difesa: Tomori più lontano, ecco Kelly; Calciomercato: su Chiesa si fionda il Chelsea, la Juve chiude per Koop e Sancho, Atalanta su Cuadrado; Fumata nera per Paratici, il Milan si fionda su Manna! Nuovo tentativo per strapparlo al Napoli; La Juventus vuole Kalulu: i dettagli dell'offerta al Milan. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pazza idea Milan, colpo a sorpresa dalla Juve: la voce infiamma il mercato e divide i tifosi - Pazza idea Milan, colpo a sorpresa dalla Juve. L’ultima voce infiamma già il mercato e divide già i tifosi: i dettagli del possibile affare. Il futuro del Milan è ancora tutto da scrivere, e la finale ... 🔗msn.com

Rinnovo saltato per l’ex Juve, il Milan pronto a lanciarsi: il colpo che fa sognare i tifosi - Rinnovo saltato per l’ex Juve, il Milan pronto a lanciarsi. L’ultima voce di mercato svela il possibile piano rossonero per l’ex bianconero. La stagione attuale si sta dimostrando alquanto difficile p ... 🔗msn.com

Calciomercato Juventus, il Milan prova a mettere i bastoni tra le ruote nella corsa a quell’obiettivo! Le ultimissime - Calciomercato Juventus, il Milan prova a mettere i bastoni tra le ruote nella corsa a quell’obiettivo! Le ultime in vista della prossima sessione estiva Tra i calciatori accostati al calciomercato Juv ... 🔗juventusnews24.com