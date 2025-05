Mercato auto Italia aprile in positivo Le immatricolazioni crescono del 27%

© Ilfattoquotidiano.it - Mercato auto Italia, aprile in positivo. Le immatricolazioni crescono del 2,7% Mercato Italiano dell’auto: ad aprile sono state 139.084 le immatricolazioni totali, in crescita del 2,7% rispetto alle 135.415 unità dello stesso mese del 2024. Un risultato che contribuisce a ridurre la flessione del primo quadrimestre dell’anno a un -0,6% rispetto al 2024 (con un totale di 583.038 immatricolazioni contro le 586.735 registrate tra gennaio e aprile dello scorso anno). Più critico il confronto col 2019, ultimo anno prima della pandemia e della crisi internazionale: in questo caso il calo è pari al 18,2%.La transizione verso l’elettrico rimane un miraggio: ad aprile le vetture a batteria rappresentano il 4,8% del Mercato, in calo rispetto al 5,4% di marzo ma in crescita rispetto al 2,3% di aprile 2024, periodo in cui il Mercato era influenzato dall’attesa per i nuovi incentivi. 🔗 Boccata di ossigeno per ilno dell’: adsono state 139.084 letotali, in crescita del 2,7% rispetto alle 135.415 unità dello stesso mese del 2024. Un risultato che contribuisce a ridurre la flessione del primo quadrimestre dell’anno a un -0,6% rispetto al 2024 (con un totale di 583.038contro le 586.735 registrate tra gennaio edello scorso anno). Più critico il confronto col 2019, ultimo anno prima della pandemia e della crisi internazionale: in questo caso il calo è pari al 18,2%.La transizione verso l’elettrico rimane un miraggio: adle vetture a batteria rappresentano il 4,8% del, in calo rispetto al 5,4% di marzo ma in crescita rispetto al 2,3% di2024, periodo in cui ilera influenzato dall’attesa per i nuovi incentivi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ad aprile Byd sale in Italia a 1,2% di quota mercato - (Adnkronos) – Ad aprile Byd cresce, in termini di volumi e quota, e passa, in appena 7 mesi, da 0,06 a 1,2% di quota, una crescita di 20 volte dall'autunno 2024. In particolare, lo scorso mese il brand cinese ha raggiunto questa rilevante market share sia nel comparto passenger car con 1.683 unità immatricolate, sia […] L'articolo Ad aprile Byd sale in Italia a 1,2% di quota mercato proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ad aprile il mercato dell’auto +2,7% su base annua - ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile 2025 sono state immatricolate 139.084 autovetture a fronte delle 135.415 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 2,71%. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I trasferimenti di proprietà sono stati 475.733 a fronte di 446.631 passaggi registrati ad aprile 2024, con un aumento del 6,52%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 614. 🔗ildenaro.it

Tesla e auto elettriche cinesi, in Italia immatricolazioni in aumento ad aprile - Roma, 2 maggio 2025 – Ad aprile, stando ai dati appena pubblicati dal Mit, le immatricolazioni di Tesla in Italia sono cresciute del 29,28% a 446 vetture, in controtendenza con i dati registrati nell'Unione europea (-36% nel mese e -45% nel primo trimestre, come era emerso dai dati Acea di fine aprile). L'aumento in Italia segue il rialzo di marzo (+51,3%), il calo di febbraio (-54,46%) e il +0,99% di gennaio. 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Lieve crescita del mercato dell'auto in Italia: +2,7% ad aprile - Nel mese di aprile in Italia sono state vendute 139.084 auto, il 2,71% in più dello stesso mese del 2024. Complessivamente dall'inizio dell'anno, secondo i dati del ministero dei Trasporti e delle Inf ... 🔗msn.com

Quali sono le auto più vendute in Italia ad aprile 2025? Classifica per alimentazione - Continua il periodo positivo per il mercato auto Italia 2025. Dopo un mese di marzo con il segno più, anche aprile ha chiuso in crescita, con un +2,7%, con 139.084 immatricolazioni. I risultati positi ... 🔗hdmotori.it

Auto Italia aprile 2025: +2,7% nelle immatricolazioni, salgono le ibride, rallenta l’elettrico - Immatricolazioni in crescita ad aprile ma mercato ancora lontano dai livelli pre-Covid. Le ibride guadagnano terreno, l’elettrico frena. Dominano i SUV. 🔗affaritaliani.it